भिंड-इटावा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौके पर मौत, मची चीख पुकार

Bhind Road Accident News: मध्य प्रदेश के भिंड में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग 719 पर टेढ़ी पुलिया के पास हुआ जब एक तेज़ रफ़्तार कैंटर ने दो मोटरसाइकिलों को सीधी टक्कर मार दी. मृतकों में तीन पुरुष, एक लड़की और एक बच्चा शामिल हैं. पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मृतकों को पीएम हाउस में रखवाया.

भिंड-इटावा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा

दरअसल भिंड-इटावा हाईवे 719 पर टेढ़ी पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब एक तेज़ रफ़्तार कैंटर ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी. हादसे के वक़्त दोनों मोटरसाइकिलों पर पांच लोग सवार थे. टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि पांचों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में तीन पुरुष, एक लड़की और एक बच्चा शामिल है. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई.

मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस

यह घटना फूफ थाना क्षेत्र में हुई. सूचना मिलते ही फूफ थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया. पुलिस अब मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचित करने में जुटी है. इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर तेज गति और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, क्योंकि यहां पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. फिलहाल इस खबर से स्थानीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है.

