Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2942176
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

भिंड-इटावा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौके पर मौत, मची चीख पुकार

Bhind Road Accident: भिंड-इटावा हाइवे 719 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना तब हुई जब एक कैंटर ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भिंड-इटावा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौके पर मौत, मची चीख पुकार

Bhind Road Accident News: मध्य प्रदेश के भिंड में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग 719 पर टेढ़ी पुलिया के पास हुआ जब एक तेज़ रफ़्तार कैंटर ने दो मोटरसाइकिलों को सीधी टक्कर मार दी.  मृतकों में तीन पुरुष, एक लड़की और एक बच्चा शामिल हैं. पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मृतकों को पीएम हाउस में रखवाया. 

भिंड-इटावा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा
दरअसल भिंड-इटावा हाईवे 719 पर टेढ़ी पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब एक तेज़ रफ़्तार कैंटर ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी. हादसे के वक़्त दोनों मोटरसाइकिलों पर पांच लोग सवार थे. टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि पांचों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में तीन पुरुष, एक लड़की और एक बच्चा शामिल है. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई.

मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस
यह घटना फूफ थाना क्षेत्र में हुई. सूचना मिलते ही फूफ थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया. पुलिस अब मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचित करने में जुटी है. इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर तेज गति और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, क्योंकि यहां पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. फिलहाल इस खबर से स्थानीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भिंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

mp newsbhind news

Trending news

mp news
भिंड-इटावा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौके पर मौत, मची चीख पुकार
Anti Naxal Operation
सुरक्षाबलों को अबूझमाड़ में मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों की खतरनाक साजिश को किया नाकाम
raipur news
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेंगे 30,000 रुपये, बस करना होगा ये काम
mp live update
MP Today Live:उज्जैन में कलेक्टर और SP ने लगाया माता को मदिरा का भोग,पढ़ें बड़ी खबर
sheopur news
खुशखबरी! कूनो में चीता सफारी 1 अक्टूबर से होगी शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग
mp news
MP में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी, जांच के घेरे में 27 मदरसे, NHRC ने..
raipur news
अफेयर को लेकर हुआ विवाद, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की चाकू मारकर की हत्या,फिर हुई फरार
mp durga puja
क्या MP में दशहरा के दिन स्कूल और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे? जानिए यहां
damoh news
दमोह के मजदूर कर्नाटक में बंधक, 27 लोग सुरक्षित वापस जल्द लौटेंगे घर
Dussehra Holidays 2025
दशहरे पर 6 दिनों की छुट्टी, बिलासपुर में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
;