भिंड अस्पताल में छत गिरने के बाद बड़ा एक्शन! 10 दिन के अंदर खाली होगी 90 साल पुरानी 'मौत की बिल्डिंग', देखें नया प्लान

Bhind News: भिंड जिला अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड के फीडिंग रूम की छत गिरने की घटना के बाद प्रशासन और सरकार पूरी तरह हरकत में आ गए हैं. जी मीडिया ने इस मामले को गंभीर लापरवाही और जर्जर अस्पताल भवन की स्थिति से जोड़ते हुए प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद भोपाल से मुख्य अभियंता एस.के. बंसल अपनी टीम के साथ भिंड पहुंचे और जिला अस्पताल परिसर में बन रही नई 100 बिस्तरों वाली तीन मंजिला बिल्डिंग का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता ने निर्माण कार्य में बची छोटी-मोटी कमियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही स्थानीय इंजीनियरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि हर हाल में 8 से 10 दिनों के भीतर नई बिल्डिंग जिला अस्पताल प्रशासन को सौंप दी जाए.

दरअसल, भिंड जिला अस्पताल की मौजूदा बिल्डिंग करीब 90 साल पुरानी है. इसका निर्माण वर्ष 1936 में हुआ था. समय के साथ यह भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. बीते रविवार को एसएनसीयू वार्ड के फीडिंग रूम की छत गिरने से तीन महिलाएं घायल हो गई थीं. इस घटना के बाद प्रदेशभर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और अस्पताल भवनों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए थे.

सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश

घटना के बाद भोपाल से पहुंची इंजीनियरों की टीम ने नई बिल्डिंग का बारीकी से निरीक्षण किया. टीम ने साफ-सफाई, पानी की लाइन कनेक्शन, बिजली ट्रांसफार्मर, बिजली कनेक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई समेत अन्य तकनीकी कार्यों को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल की नई बिल्डिंग पूरी तरह तैयार होने के बाद मरीजों को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.

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परिजनों को राहत मिल सकेगी

नई बिल्डिंग में एमसीएच विंग के तहत NICU, PICU, SNCU, वार्ड, लेबर रूम, लेबर वार्ड, महिला लैब, फीमेल ओपीडी और पैथोलॉजी लैब जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं शिफ्ट की जाएंगी. इससे पुराने जर्जर भवन में होने वाले हादसों से मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिल सकेगी. अब देखना होगा कि हादसे के बाद जागा प्रशासन तय समय सीमा के भीतर नई बिल्डिंग शुरू कर पाता है या नहीं.

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