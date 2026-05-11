Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3213443
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभिंड

भिंड अस्पताल में छत गिरने के बाद बड़ा एक्शन! 10 दिन के अंदर खाली होगी 90 साल पुरानी 'मौत की बिल्डिंग', देखें नया प्लान

Bhind Hospital News: भिंड जिला अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड की छत गिरने की घटना के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है. भोपाल से पहुंचे मुख्य अभियंता एस.के. बंसल ने नई 100 बिस्तरों वाली अस्पताल बिल्डिंग का निरीक्षण कर 8 से 10 दिन में निर्माण कार्य पूरा कर अस्पताल प्रशासन को सौंपने के निर्देश दिए हैं.

Written By  Pradeep Sharma|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 11, 2026, 10:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bhind Hospital News
Bhind Hospital News

Bhind News: भिंड जिला अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड के फीडिंग रूम की छत गिरने की घटना के बाद प्रशासन और सरकार पूरी तरह हरकत में आ गए हैं. जी मीडिया ने इस मामले को गंभीर लापरवाही और जर्जर अस्पताल भवन की स्थिति से जोड़ते हुए प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद भोपाल से मुख्य अभियंता एस.के. बंसल अपनी टीम के साथ भिंड पहुंचे और जिला अस्पताल परिसर में बन रही नई 100 बिस्तरों वाली तीन मंजिला बिल्डिंग का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता ने निर्माण कार्य में बची छोटी-मोटी कमियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही स्थानीय इंजीनियरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि हर हाल में 8 से 10 दिनों के भीतर नई बिल्डिंग जिला अस्पताल प्रशासन को सौंप दी जाए.

दरअसल, भिंड जिला अस्पताल की मौजूदा बिल्डिंग करीब 90 साल पुरानी है. इसका निर्माण वर्ष 1936 में हुआ था. समय के साथ यह भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. बीते रविवार को एसएनसीयू वार्ड के फीडिंग रूम की छत गिरने से तीन महिलाएं घायल हो गई थीं. इस घटना के बाद प्रदेशभर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और अस्पताल भवनों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए थे.

सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश
घटना के बाद भोपाल से पहुंची इंजीनियरों की टीम ने नई बिल्डिंग का बारीकी से निरीक्षण किया. टीम ने साफ-सफाई, पानी की लाइन कनेक्शन, बिजली ट्रांसफार्मर, बिजली कनेक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई समेत अन्य तकनीकी कार्यों को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल की नई बिल्डिंग पूरी तरह तैयार होने के बाद मरीजों को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों को राहत मिल सकेगी
नई बिल्डिंग में एमसीएच विंग के तहत NICU, PICU, SNCU, वार्ड, लेबर रूम, लेबर वार्ड, महिला लैब, फीमेल ओपीडी और पैथोलॉजी लैब जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं शिफ्ट की जाएंगी. इससे पुराने जर्जर भवन में होने वाले हादसों से मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिल सकेगी. अब देखना होगा कि हादसे के बाद जागा प्रशासन तय समय सीमा के भीतर नई बिल्डिंग शुरू कर पाता है या नहीं.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhind news

Trending news

bhind news
भिंड में 10 दिन के अंदर खाली होगी 90 साल पुरानी 'मौत की बिल्डिंग', देखें नया प्लान
Panna news
पन्ना में भावुक हुए जीतू पटवारी, आदिवासियों ने रो-रोकर सुनाया दर्द; सरकार को घेरा
Katni News
इलाज के लिए तड़प रहे युवक, स्पा सेंटर के स्टाफ ने पार की दरिंदगी की हदें;जानें मामला
mp police
मध्य प्रदेश पुलिस में 22500 भर्तियां... CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
MP Cabinet Decisions
MP कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, मंत्रियों के स्वेच्छानुदान में बढ़ोतरी
indore my hospial
हल्दी रस्म करने वाले सावधान! इंदौर के MY अस्पताल में मची चीख-पुकार
satna news
'40 रुपए में भी भ्रष्टाचार..', पटवारी ने सरकार पर उठाए सवाल,अपराध पर भी कही बड़ी बात
mp police
MP के 101 पुलिसकर्मियों को केएफ रूस्तमजी पुरस्कार, मोहन यादव बोले- बनाई अलग पहचान
gwalior bhind national highway
ग्वालियर-भिंड NH पर भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर खंती में गिरी तेज रफ्तार कार
betul news
बैतूल में सड़क हादसे के बाद अस्पताल में बवाल, लापरवाही के आरोप में डॉक्टर की पिटाई