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ईरान-इजरायल युद्ध का भिंड में अनोखा असर, पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर सन्नाटा, पान मसाले के लिए मचा हाहाकार!

mp news: भिंड में पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा है गैस एजेंसियों पर कोई होड़ नहीं है, वहीं पान मसाला डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी है.दुकानदारों ने यहां पान मसाले के लिए हू-हल्ला मचा रखा है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:44 PM IST
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bhind news: देश में जहां गैस सिलेंडर और ईंधन के लिए अफरा-तफरी मची है वहीं भिंड से अलग ही तस्वीर सामने आई है. ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है. यहां पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा है गैस एजेंसियों पर कोई होड़ नहीं है, वहीं पान मसाला डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी है.  यहां पेट्रोल-डीजल के लिए कोई हाहाकार नहीं मची है. हू-हल्ला मचा है तो वो पान मसाले के लिए!

पान मसाला बटोरने लगे लोग
भिंड में पान मसाला हॉट आइटम बन गया है. यहां पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा है, जरूरत की चीजें सामान्य हैं वहीं पान मसाला ट्रेंडिंग आइटम बन गया है. ईरान और इजरायल के बीच छिड़े युद्ध के कारण देशभर में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत की खबरें आ रही हैं. कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लेकिन भिंड में नजारा इसके बिल्कुल उलट है.  भिंड के लोग पान मसाला बटोरने में जुटे हैं. 

क्यों हो रहा पान मसाला के लिए हल्ला
भिंड के पान मसाला डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है. दुकानदार हंगामा मचाअ हुए हैं. पान मसाले के स्टॉक को लेकर लोगों में जबरदस्त होड़ मची है. दुकानों के बाहर लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. इसकी एक बड़ी वजह ये है कि दुकानदारों को अब स्टॉक खत्म होने की चिंता सताने लगी है.

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ब्लैक में बिक रहा पान मसाला
दुकानदारों ने  डिस्ट्रीब्यूटर पर आरोप लगाए हैं कि  एस पान मसाला ब्लैक में मुहया करवा रहा है. जहां एक पैकेट पर 100 की ब्लैक मार्केट है तो वही एक बोरे पर 5000 तक ब्लैक में माल मिल रहा है. डिस्ट्रीब्यूटर भिंड का हो चाहे मेहगांव लहार,मिहोना मालनपुर गोहद, सभी जगह लाइन लगकर ही पान मसाला मिल रहा है. आरोप है कि ब्लैक में पान मसाला को बेच कर डिस्ट्रीब्यूटर चांदी काट रहे हैं.रिपोर्ट:प्रदीप शर्मा, भिंड

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