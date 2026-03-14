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कारगिल योद्धा से थाने में अभद्रता का आरोप, लाइन हाजिर टीआई पर FIR की मांग; एक्शन में DIG

Bhind News: भिंड के मिहोना थाना में कारगिल योद्धा रिटायर्ड मेजर सूबेदार के साथ कथित अभद्रता के मामले ने तूल पकड़ लिया. सेना के अधिकारियों ने पुलिस अफसरों से मुलाकात कर टीआई पर जांच और एफआईआर की मांग की.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:07 PM IST
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Bhind Retired Major Assault Case
Bhind Retired Major Assault Case

Bhind Retired Major Assault Case: भिंड जिले के मिहोना थाना में जमीन से जुड़े पारिवारिक विवाद के मामले में रिटायर्ड मेजर सूबेदार राकेश सिंह कुशवाहा के साथ कथित अभद्रता और मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. दो दिन पहले गुरुवार को शिकायत लेकर थाने पहुंचे रिटायर्ड मेजर सूबेदार के साथ थाना प्रभारी विजय केन द्वारा गाली-गलौज और धक्का-मुक्की किए जाने का आरोप है. इस घटना से नाराज सेना के जवानों और अधिकारियों में भी आक्रोश देखने को मिला.

इसी के चलते लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल क्षेत्रीय की अगुवाई में दो दर्जन से अधिक सेना के अधिकारी और जवान मिहोना पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. इसके बाद वे भिंड पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और असित यादव से मुलाकात की. सेना अधिकारियों ने कारगिल योद्धा के साथ कथित दुर्व्यवहार करने वाले लाइन हाजिर टीआई विजय केन के खिलाफ विभागीय जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की. डीआईजी असित यादव द्वारा निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद सेना के अधिकारी वापस ग्वालियर लौट गए.

TI को किया लाइन हाजिर
बताया जा रहा है कि गुरुवार को रिटायर्ड मेजर सूबेदार राकेश सिंह कुशवाहा अपने परिजनों द्वारा खेत की खड़ी फसल काट लेने की शिकायत लेकर मिहोना थाने पहुंचे थे. इसी दौरान थाना प्रभारी द्वारा उनके साथ धक्का-मुक्की किए जाने का आरोप लगा. घटना की जानकारी मिलते ही चंबल अंचल के कई भूतपूर्व सैनिक थाने पहुंच गए और उन्होंने थाने का घेराव करते हुए धरना शुरू कर दिया. करीब छह घंटे तक चला यह धरना टीआई के लाइन हाजिर किए जाने के बाद समाप्त हुआ.

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निष्पक्ष जांच की मांग की
गौरतलब है कि रिटायर्ड मेजर सूबेदार राकेश सिंह कुशवाहा कारगिल युद्ध के योद्धा रह चुके हैं और युद्ध में विशेष योगदान के लिए उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया जा चुका है. अब इस पूरे मामले को लेकर सेना और पुलिस के बीच समन्वय बनाए रखते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है.

जांच का दिया आश्वासन
सेना अधिकारी ने बताया कि एसपी से उनकी मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है. अधिकारी ने कहा कि सेना और पुलिस दोनों वर्दीधारी बल हैं, इसलिए भविष्य में बेहतर समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है. उन्होंने भरोसा जताया कि पुलिस प्रशासन मामले में उचित कार्रवाई करेगा और इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे.

रिपोर्टः प्रदीप शर्मा, भिंड

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