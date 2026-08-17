/नाना-नानी के घर जाने की जिद बनी आखिरी रात, मां-प्रेमी ने मिलकर 6 साल की सृष्टि को उतारा मौत के घाट

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Bhind Crime News: भिंड के लहार में करीब दो महीने पहले कुएं से मिली छह साल की मासूम सृष्टि की मौत का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, हत्या किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि मासूम की अपनी मां ज्योति और उसके कथित प्रेमी रामशंकर शर्मा उर्फ पल्लू ने की. मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपनी मां और रामशंकर के रिश्ते की सच्चाई परिवार को बताने की बात कह रही थी. आरोप है कि इसी डर में दोनों ने मिलकर सृष्टि की हत्या कर दी.
कहानी करीब आठ-नौ साल पहले शुरू हुई थी. लहार इलाके के मेंहरी गांव की ज्योति की शादी अटेर क्षेत्र के ज्ञानपुर गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह से हुई. दो बच्चों के साथ उसकी गृहस्थी चल रही थी. पति गुजरात के वडोदरा में पेंटिंग का काम करता था और वहीं मेहरा गांव का रहने वाला रामशंकर भी उसके साथ काम करता था. पति के पास मोबाइल फोन नहीं था. घरवालों से बात करने के लिए वह रामशंकर का फोन इस्तेमाल करता था. इसी दौरान ज्योति और रामशंकर की बातचीत शुरू हुई, बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं.
पति संग प्रेमी के साथ चली गई
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ज्योति ने बताया कि पति शराब पीता था और घर का खर्च ठीक से नहीं चला पाता था. दूसरी तरफ रामशंकर उसकी आर्थिक मदद करने लगा. धीरे-धीरे दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया. पति को जब दोनों के संबंधों की जानकारी हुई तो वह गांव लौट आया. अप्रैल में ज्योति पति को छोड़कर रामशंकर के साथ चली गई. वह अपनी छह साल की बेटी सृष्टि को भी साथ ले गई. लेकिन परिवार को जानकारी लगी तो ज्योति को समझाकर वापस बुला लिया गया.
दूसरी बार घर से निकली मां-बेटी
27 मई को ज्योति एक बार फिर बेटी को लेकर रामशंकर के साथ निकल गई. जालौन, ग्वालियर और फिर सेवढ़ा होते हुए दोनों कई जगह भटकते रहे. पैसे खत्म हुए तो रामशंकर ने अपना मोबाइल तक बेच दिया. इसके बाद दोनों मेहरा गांव के आसपास पहुंचे. और यहीं से शुरू हुई छह साल की सृष्टि की जिंदगी की आखिरी रात. मासूम की आखिरी रात मेहरा गांव के खेतों में बनी झोपड़ी में दोनों के साथ रुकी थी. इसी दौरान सृष्टि ने नाना-नानी के घर जाने की जिद की. मासूम शायद अपने घरवालों से मिलना चाहती थी, शायद उसे अपनी मां के साथ चल रही जिंदगी समझ नहीं आ रही थी. दोनों को डर था कि कहीं उनके बीच अवैध संबंधों का खुलासा न कर दे.
आरोपियों के लिए डर बनी ज्योति
पुलिस ने बताया कि उसने इतना जरूर कह दिया कि अगर उसे नाना-नानी के घर नहीं ले जाया गया, तो वह पूरी बात परिवार को बता देगी. यही बात आरोपियों के लिए डर बन गई. ज्योति को डर था कि बेटी ने परिवार को उसके और रामशंकर के रिश्ते के बारे में बता दिया तो उसे दोबारा पति के पास भेज दिया जाएगा. आरोप है कि इसी डर में दोनों ने सृष्टि को रास्ते से हटाने का फैसला किया. मां ने कथित तौर पर बेटी के दोनों हाथ पकड़ लिए और रामशंकर ने उसका गला दबा दिया. कुछ ही देर में सृष्टि की सांसें थम गईं. इसके बाद मासूम के शव को खेत में बने कुएं में फेंक दिया गया.
कुएं में शव मिलने से मची सनसनी
15 जून की सुबह जब कुएं में बच्ची का शव मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई. शुरुआत में बच्ची की पहचान तक नहीं हो सकी. पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमॉर्टम कराया और आसपास के इलाकों में बच्ची की पहचान के प्रयास शुरू किए. बाद में नाना पक्ष के परिवार ने शव की पहचान छह साल की सृष्टि के रूप में की. इसके बाद पुलिस की जांच का सबसे बड़ा सवाल था कि सृष्टि की मां कहां है. ज्योति भी गायब थी और उसका संपर्क रामशंकर से होने की जानकारी पुलिस को मिली.
दो महीने बाद गिरफ्तारी
पुलिस लगातार दोनों की तलाश करती रही. इसी बीच सूचना मिली कि ज्योति और रामशंकर ग्वालियर पहुंचे हैं. लहार पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लिया. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में ज्योति ने हत्या की पूरी कहानी बताई. आरोपियों की निशानदेही और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की कड़ियां जोड़ना शुरू किया. दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.
सोशल मीडिया पर रीलों में दिखता रिश्ता
जांच के दौरान पुलिस को ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े वीडियो भी मिले हैं. बताया जा रहा है कि ज्योति को रील बनाने का शौक था और रामशंकर के साथ उसके वीडियो भी सामने आए हैं. पुलिस अब इन वीडियो और तकनीकी रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है, ताकि हत्या से पहले और बाद की दोनों की गतिविधियों की पुष्टि हो सके. सृष्टि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी कई सवाल छोड़ गई है. जिस मां की उंगली पकड़कर उसे जिंदगी के रास्ते पर चलना था, उसी मां पर उसकी हत्या में शामिल होने का आरोप है. जिस बच्ची ने नाना-नानी के घर जाने की जिद की थी, शायद वह आखिरी बार अपने अपनों तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज कुएं की गहराई में हमेशा के लिए दब गई.
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