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नाना-नानी के घर जाने की जिद बनी आखिरी रात, मां-प्रेमी ने मिलकर 6 साल की सृष्टि को उतारा मौत के घाट

Srishti Murder Case: भिंड के लहार में करीब दो महीने पहले कुएं से मिली छह साल की सृष्टि की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सृष्टि की हत्या उसकी मां और उसके प्रेमी ने की. दोनों के बीच काफी लंबे समय से प्रेम संबंध थे.

Written ByPradeep SharmaEdited ByManish kushawah
Published: Aug 17, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:43 PM IST
नाना-नानी के घर जाने की जिद बनी आखिरी रात, मां-प्रेमी ने मिलकर 6 साल की सृष्टि को उतारा मौत के घाट
Image Credit: ZEE MEDIA

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