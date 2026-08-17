/नाना-नानी के घर जाने की जिद बनी आखिरी रात, मां-प्रेमी ने मिलकर 6 साल की सृष्टि को उतारा मौत के घाट

कहानी करीब आठ-नौ साल पहले शुरू हुई थी. लहार इलाके के मेंहरी गांव की ज्योति की शादी अटेर क्षेत्र के ज्ञानपुर गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह से हुई. दो बच्चों के साथ उसकी गृहस्थी चल रही थी. पति गुजरात के वडोदरा में पेंटिंग का काम करता था और वहीं मेहरा गांव का रहने वाला रामशंकर भी उसके साथ काम करता था. पति के पास मोबाइल फोन नहीं था. घरवालों से बात करने के लिए वह रामशंकर का फोन इस्तेमाल करता था. इसी दौरान ज्योति और रामशंकर की बातचीत शुरू हुई, बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं.



पति संग प्रेमी के साथ चली गई

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ज्योति ने बताया कि पति शराब पीता था और घर का खर्च ठीक से नहीं चला पाता था. दूसरी तरफ रामशंकर उसकी आर्थिक मदद करने लगा. धीरे-धीरे दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया. पति को जब दोनों के संबंधों की जानकारी हुई तो वह गांव लौट आया. अप्रैल में ज्योति पति को छोड़कर रामशंकर के साथ चली गई. वह अपनी छह साल की बेटी सृष्टि को भी साथ ले गई. लेकिन परिवार को जानकारी लगी तो ज्योति को समझाकर वापस बुला लिया गया.