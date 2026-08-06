/उधार के रुपये मांगना पड़ा भारी, सचिव को 12 घंटे तक बंधक बनाकर बेल्ट-डंडों से पीटा, कोरे चेकों पर कराए साइन

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Lahar Kidnapping Case: मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहार से सहायक सचिव के साथ मारपीट की गई है. आरोप है कि सेवा सहकारी संस्था के सहायक सचिव को उधार के रुपये मांगना इतना भारी पड़ गया कि आरोपियों ने उन्हें करीब 12 घंटे तक कार और मकान में बंधक बनाकर रखा. इस दौरान बेल्ट और डंडों से मारपीट की. इसके अलावा, हथियार के बल पर कोरे चेकों और अन्य दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर भी करा लिए. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि रात में उन्हें सुनसान इलाके में छोड़ दिया गया. तीन थानों के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार पुलिस ने चार नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मिली जानकारी के मुताबिक, लहार सेवा सहकारी संस्था के सहायक सचिव विनोद सिंह राजावत मंगलवार सुबह किसी व्यक्ति से रुपये के लेनदेन के संबंध में मिलने पहुंचे थे. पीड़ित का आरोप है कि वहां पहले से मौजूद अजीत चौहान, पवन गुप्ता और वीर प्रताप चौहान ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. कुछ देर बाद अभिनंदन चौहान भी मौके पर पहुंच गया और सभी ने कथित तौर पर उन्हें जबरन कार में बैठा लिया.
पीड़ित से खूब की मारपीट
पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने रास्तेभर बेल्ट और डंडों से मारपीट की. इसके बाद उन्हें आलमपुर के एक मकान में ले जाया गया, जहां उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया. आरोप है कि हथियार दिखाकर बैग में रखे तीन कोरे चेकों समेत अन्य दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए. साथ ही कार में रखे 73 हजार रुपये और जेब में रखी नकदी भी छीन ली गई. पीड़ित ने बताया कि रात करीब 11 बजे आरोपी उन्हें भिंड-दतिया रोड स्थित गंगेपुरा के पास छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद परिजन उन्हें तलाशते हुए मौके पर पहुंचे और अस्पताल ले जाकर उनका उपचार कराया. घटना के बाद पीड़ित ने पहले मछंड चौकी, फिर रौन थाना और उसके बाद लहार थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.
लेनदेन को लेकर था विवाद
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद था. फिलहाल, लहार पुलिस ने चार नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट, लूट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. भिंड के लहार में उधारी के विवाद ने जिस तरह हिंसक रूप लिया, उसने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
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