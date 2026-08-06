/उधार के रुपये मांगना पड़ा भारी, सचिव को 12 घंटे तक बंधक बनाकर बेल्ट-डंडों से पीटा, कोरे चेकों पर कराए साइन

पीड़ित से खूब की मारपीट

पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने रास्तेभर बेल्ट और डंडों से मारपीट की. इसके बाद उन्हें आलमपुर के एक मकान में ले जाया गया, जहां उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया. आरोप है कि हथियार दिखाकर बैग में रखे तीन कोरे चेकों समेत अन्य दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए. साथ ही कार में रखे 73 हजार रुपये और जेब में रखी नकदी भी छीन ली गई. पीड़ित ने बताया कि रात करीब 11 बजे आरोपी उन्हें भिंड-दतिया रोड स्थित गंगेपुरा के पास छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद परिजन उन्हें तलाशते हुए मौके पर पहुंचे और अस्पताल ले जाकर उनका उपचार कराया. घटना के बाद पीड़ित ने पहले मछंड चौकी, फिर रौन थाना और उसके बाद लहार थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.