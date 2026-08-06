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उधार के रुपये मांगना पड़ा भारी, सचिव को 12 घंटे तक बंधक बनाकर बेल्ट-डंडों से पीटा, कोरे चेकों पर कराए साइन

Bhind Crime News: भिंड के लहार में उधारी के रुपये को लेकर सेवा सहकारी संस्था के सहायक सचिव के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है. पुलिस ने चार नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByPradeep SharmaEdited ByManish kushawah
Published: Aug 06, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:32 PM IST
उधार के रुपये मांगना पड़ा भारी, सचिव को 12 घंटे तक बंधक बनाकर बेल्ट-डंडों से पीटा, कोरे चेकों पर कराए साइन
Image Credit: ZEE MEDIA

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