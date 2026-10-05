/लहार में फिर छिड़ी जुबानी जंग…अम्बरीष शर्मा के विवादित बयान पर गोविंद सिंह का पलटवार, बोले-खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है

लहार की सियासत में एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है. बीजेपी विधायक अम्बरीष शर्मा के कथित विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया. 3 अक्टूबर को दबोह नगर परिषद परिसर में बीजेपी के सेवा समर्पण अभियान का कार्यक्रम था. लेकिन मंच से निकले विधायक अम्बरीष शर्मा के तीखे शब्द अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं. वायरल वीडियो में विधायक डॉ. गोविंद सिंह और उनके समर्थकों पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं. विधायक ने कुछ लोगों को ‘गद्दार’ और ‘चोर’ जैसे शब्दों से संबोधित किया और आरोप लगाया कि लंबे समय तक क्षेत्र की जनता, किसानों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को परेशान किया गया.