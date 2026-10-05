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लहार में फिर छिड़ी जुबानी जंग…अम्बरीष शर्मा के विवादित बयान पर गोविंद सिंह का पलटवार, बोले-खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है

भिंड के लहार में बीजेपी विधायक अम्बरीष शर्मा के एक कथित विवादित बयान का वीडियो वायरल होने से सियासी हंगामा मच गया है. जिसपर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने अम्बरीष शर्मा पर पलटवार किया है.

Written ByPradeep SharmaEdited ByPooja
Published: Oct 05, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 04:07 PM IST
लहार में फिर छिड़ी जुबानी जंग…अम्बरीष शर्मा के विवादित बयान पर गोविंद सिंह का पलटवार, बोले-खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है

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