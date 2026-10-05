/लहार में फिर छिड़ी जुबानी जंग…अम्बरीष शर्मा के विवादित बयान पर गोविंद सिंह का पलटवार, बोले-खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है

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लहार की सियासत में एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है. बीजेपी विधायक अम्बरीष शर्मा के कथित विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया. 3 अक्टूबर को दबोह नगर परिषद परिसर में बीजेपी के सेवा समर्पण अभियान का कार्यक्रम था. लेकिन मंच से निकले विधायक अम्बरीष शर्मा के तीखे शब्द अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं. वायरल वीडियो में विधायक डॉ. गोविंद सिंह और उनके समर्थकों पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं. विधायक ने कुछ लोगों को ‘गद्दार’ और ‘चोर’ जैसे शब्दों से संबोधित किया और आरोप लगाया कि लंबे समय तक क्षेत्र की जनता, किसानों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को परेशान किया गया.
खाद के मुद्दे पर भी विधायक ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि आम लोगों के लिए खाद का ठेला तक उतरवा दिया जाता था, जबकि कुछ खास लोगों के घर खाद पहुंच जाती थी. विधायक ने कथित तौर पर कहा कि ऐसे लोगों के घर रोटी खाने के लिए भी नहीं थी. विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने कुछ लोगों पर ‘गुंडागर्दी’ करने, बाहर से आकर माहौल खराब करने और नेताओं के इशारे पर गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. वायरल वीडियो में वह कथित तौर पर सामने आकर मुकाबला करने और मारपीट तक की चुनौती देते नजर आ रहे हैं.
कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने अम्बरीष शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘मैं न गुंडा हूं, न खुद को गुंडा कहता हूं.’ उन्होंने चुनौती दी कि अगर उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसका रिकॉर्ड और सबूत जनता के सामने रखा जाए. गोविंद सिंह ने विधायक पर तंज कसते हुए कहा, ‘खुशियानी बिल्ली खंभा नोच रही है.’ उन्होंने कहा कि लहार के विधायक क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
'अम्बरीष शर्मा के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज'
आगे उन्होंने विधायक अम्बरीष शर्मा के खिलाफ आपराधिक मामलों का दावा कर दिया. उन्होंने कथित सूची का हवाला देते हुए विधायक के खिलाफ 17 से 18 आपराधिक मामले दर्ज होने का दावा किया और कहा कि वर्ष 2012 में बीजेपी सरकार के दौरान भी गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हुए थे. गोविंद सिंह ने अपने करीब चार दशक लंबे राजनीतिक जीवन का हवाला देते हुए कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे सामने लाया जाए. उन्होंने खुद को लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से राजनीति करने वाला नेता बताया.
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