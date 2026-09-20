/लहार में शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन, TET की अनिवार्यता के विरोध में हनुमान जी के दरबार में लगाई गुहार

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भिंड के लहार में शिक्षकों का आक्रोश अब सड़कों से निकलकर भगवान के दरबार तक पहुंच गया है. सालों से सरकारी स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवार रहे शिक्षकों पर अब TET परीक्षा की अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है.
अध्यापक अधिकार संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुट हुए शिक्षकों ने अपनी व्यथा सुनाने के लिए 'कांकसी सरकार' यानी मजिस्ट्रेट हनुमान जी के दरबार में गुहार लगाई. शिक्षकों का कहना है कि जो अध्यापक वर्षों के अनुभव के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, उन पर अचानक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता लागू करना उचित नहीं है.
6 प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन
शिक्षकों ने अपनी 6 प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. इनमें सबसे प्रमुख मांग है कि अनुभवी और कार्यरत शिक्षकों को TET परीक्षा से पूरी तरह मुक्त किया जाए. इसके अलावा, शिक्षकों ने प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ देने, पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने, सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी और अवकाश नगदीकरण की सुविधा देने और ई-अटेंडेंस से जुड़ी विसंगतियों को तत्काल दूर करने की मांग की.
आंदोलन तेज करने की चेतावनी
अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए शिक्षकों ने भगवान के चरणों में ज्ञापन रखकर प्रार्थना की कि सरकार को सद्बुद्धि मिले. हालांकि, शिक्षकों ने सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है. वहीं शिक्षकों का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की, तो यह असंतोष केवल लहार तक सीमित नहीं रहेगा. आंदोलन को भोपाल तक ले जाया जाएगा और शिक्षक राजधानी की सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे.