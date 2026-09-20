/लहार में शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन, TET की अनिवार्यता के विरोध में हनुमान जी के दरबार में लगाई गुहार

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए शिक्षकों ने भगवान के चरणों में ज्ञापन रखकर प्रार्थना की कि सरकार को सद्बुद्धि मिले. हालांकि, शिक्षकों ने सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है. वहीं शिक्षकों का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की, तो यह असंतोष केवल लहार तक सीमित नहीं रहेगा. आंदोलन को भोपाल तक ले जाया जाएगा और शिक्षक राजधानी की सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे.