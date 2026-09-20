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लहार में शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन, TET की अनिवार्यता के विरोध में हनुमान जी के दरबार में लगाई गुहार

भिंड के लहार में TET परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया. अध्यापक अधिकार संयुक्त मोर्चा ने हनुमान जी के दरबार में ज्ञापन रखकर अनुभवी शिक्षकों को TET से छूट, OPS बहाली समेत 6 मांगें उठाईं.

Written ByPradeep Sharma
Published: Sep 20, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:35 PM IST
लहार में शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन, TET की अनिवार्यता के विरोध में हनुमान जी के दरबार में लगाई गुहार
Image Credit: ZEE MEDIA

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