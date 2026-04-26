भिंड में शराब ठेकेदार पर गुंडागर्दी का आरोप, जिला आबकारी अधिकारी को दफ्तर में दी जान से मारने की धमकी

Bhind Crime News: भिंड से कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां एक शराब ठेकेदार ने सरकारी दफ्तर को अखाड़ा बना दिया. अपनी दबंगई दिखाते हुए ठेकेदार ने न केवल आबकारी अधिकारी के साथ बदसलूकी की, बल्कि उन्हें कुर्सी से खींचकर जान से मारने की धमकी तक दे डाली. अब पुलिस इस बेखौफ ठेकेदार की तलाश में जुट गई है.

मामला 24 अप्रैल का है, जहां दोपहर में एक ठेकेदार ने जमकर हंगामा मचाया. शराब ठेकेदार राघवेंद्र कुशवाह अचानक दफ्तर में दाखिल हुआ और सीधे जिला आबकारी अधिकारी महेश गौड़ के केबिन में पहुंचकर और गालियों की बौछार कर देता है. आरोप है कि ठेकेदार ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए अधिकारी का हाथ पकड़ा और उन्हें कुर्सी से खींचा और सरेआम जान से मारने की धमकी दी.

सप्लाई कम होने के बाद ठेकेदार ने की गुंडागर्दी

विवाद की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. ठेकेदार साहब इंग्लिश शराब की सप्लाई कम होने से नाराज थे. जब आबकारी अधिकारी ने उन्हें नियम के तहत ऑनलाइन डिमांड करने की सलाह दी और बताया कि यह उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है, तो ठेकेदार का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. हंगामा इतना बढ़ा कि ठेकेदार ने दफ्तर में ताला डालने तक की कोशिश की. पीड़ित जिला आबकारी अधिकारी महेश गौड़ की शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने गंभीर धराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. फिलहाल, देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ठेकेदार की तलाश शुरू कर दी है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकारी अधिकारी ही अपने दफ्तर में सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का क्या होगा?

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