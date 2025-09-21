भिंड के उमरी में बड़ा हादसा, UP पुलिस के जवान पर गिरी थाने की छत; दहशत का माहौल

भिंड । जिले की उमरी थाना विल्ड़िंग में उत्तर प्रदेश से आए एक हेड कांस्टेबल की जान पर बन आई, थाने के अंदर घुसते ही कांस्टेबल के ऊपर अचानक छत के बड़े हिस्से का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया, जिससे कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया, घायल उत्तर प्रदेश पुलिस जवान को आनंन फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया. जहां उसके सर में तीन टांके लगाए गए है, हालांकि कांस्टेबल अब खतरे से बाहर है.

जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पुलिस कमिश्नरेट से हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र राजपूत भिंड जिले के उमरी थाना अंतर्गत बीशनपुरा गांव के रहने वाले विपिन कुमार पांडे का नोटिस तामील कराने उमरी थाने पहुंचे थे, जैसे ही वह गेट से अंदर दाखिल होकर थाने के अंदर बैठक दीर्घा में बैठे ही थे कि अचानक थाने की छत का प्लास्टर भरभरा कर उनके ऊपर गिर गया, प्लास्टर की पत्थर जैसे टुकड़े उनके सर के ऊपर गिरने से काफी बड़े घाव हो गए और काफी मात्रा में खून निकलने लगा.

मौके पर मौजूद उमरी थाना पुलिस ने घायल उत्तर प्रदेश के हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र को जिला चिकित्सालय लाये. जहां उनके सर में काफी बड़ा घाव होने के चलते तीन टांके लगाए गए हैं. घायल पुलिस जवान पुष्पेंद्र खतरे से बाहर है. वहीं, वहां पदस्थ अन्य पुलिसकर्मयिों में दहशत का माहौल है.

13 साल पहले ही हुआ था निर्माण

वहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 2012 में उमरी पुलिस थाने की नई बिल्डिंग बनकर जिला पुलिस को सुपुर्द की गई थी. मात्र तेरह साल बाद ही बिल्डिंग इतनी जर्जर हो गई और टूट कर गिरने लगी है, इससे साबित होता है कि बिल्डिंग निर्माण में कितनी घटिया सामग्री का उपयोग किया गया होगा. जो मटेरियल 13 साल तक नहीं टिक सका, उमरी थाने में मौजूद दो दर्जन से अधिक का स्टाफ अब दहशत में हैं. कहीं उनके साथ भी इस जर्जर बिल्डिंग से किसी प्रकार का हादसा घटना हो जाए.

रिपोर्ट- प्रदीप शर्मा, जी मीडिया भिंड

