ग्वालियर-भिंड हाईवे पर बड़ा हादसा, बाइक सवार को बचाने में बस पलटी, कई यात्री घायल

Gwalior News: भिंड-ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे 719 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. पिडोरा गांव के पास यात्रियों से खचाखच भरी बालाजी ट्रैवल्स की एक तेज रफ्तार बस अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे एक खाई में पलट गई. हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि बस चालक ने सामने आए एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान बस का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क से नीचे जा गिरा.

एक दर्जन से अधिक यात्री घायल

यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस के पलटते ही यात्रियों की चीखें गूंजने लगीं और मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई. इस हादसे में एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही बरोही पुलिस, डायल 112 सेवाएं और एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंच गईं. पुलिस और स्थानीय निवासियों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया और भिंड जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

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घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

सूचना मिलते ही बरोही पुलिस और डायल 112 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल मोटरसाइकिल सवार को ग्वालियर रेफर कर दिया गया. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है.

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