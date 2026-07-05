भिंड में पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने खुद को गोली से उड़ाया, गांव में पसरा मातम

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Bamrauli Village News: भिंड जिले के मौ थाना क्षेत्र के बमरौली गांव में शनिवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया. इस दर्दनाक घटना में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है. घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और गांव में दहशत व मातम का माहौल है.
जानकारी के अनुसार, मनोज यादव अपनी पत्नी और बेटी को लेकर गांव के बाहर स्थित गौशाला पहुंचा था. वहां कमरे के अंदर पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसी दौरान मनोज ने पत्नी पर फायर कर दिया, जिससे गोली उसके पैर में लगी. घायल महिला रामदेवी जान बचाकर भागने लगी, तभी मनोज ने खुद के माथे पर गोली मार ली. गोली लगते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की सूचना पर जब मौ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक पति की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि पत्नी गंभीर हालत में मिली. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.
मामले की जांच जारी
फिलहाल इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार मामला गृह क्लेश का बताया जा रहा है. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ-साथ परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है. दंपति के बीच किसी अन्य विवाद या कारणों की भी जांच की जा रही है.
सदमे में बमरौली गांव
एक पल में उजड़ते परिवार और गोलियों की गूंज ने पूरे बमरौली गांव को सदमे में डाल दिया है. आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनीं कि मामला गोलीबारी और आत्मघाती कदम तक पहुंच गया, इस सवाल का जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा. फिलहाल पूरे इलाके की निगाहें जांच के निष्कर्ष पर टिकी हैं.
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