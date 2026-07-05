भिंड में पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने खुद को गोली से उड़ाया, गांव में पसरा मातम

Bamrauli Village News: भिंड जिले के मौ थाना क्षेत्र के बमरौली गांव में शनिवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया. इस दर्दनाक घटना में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है. घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और गांव में दहशत व मातम का माहौल है.