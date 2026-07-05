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भिंड में पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने खुद को गोली से उड़ाया, गांव में पसरा मातम

Bhind Crime News: भिंड के बमरौली गांव में गृह क्लेश के चलते मनोज यादव नामक व्यक्ति ने पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया और फिर खुद को गोली से उड़ा लिया. पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByPradeep SharmaEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 05, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:38 PM IST
भिंड में पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने खुद को गोली से उड़ाया, गांव में पसरा मातम
Image Credit: Bamrauli Village NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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