Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भिंड
  • /मेहगांव में खूनी इश्क: प्यार में अंधा हुआ पति, रास्ते का कांटा बनी पत्नी...तो प्रेमिका के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट

मेहगांव में खूनी इश्क: प्यार में अंधा हुआ पति, रास्ते का कांटा बनी पत्नी...तो प्रेमिका के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट

Bhind Murder Case: भिंड जिले के मेहगांव थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी ने प्रेमिका से संबंध बनाए रखने के लिए अपनी कथित पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी.

Written ByPradeep SharmaEdited By:Pooja
Published: Jun 14, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:46 PM IST
मेहगांव में खूनी इश्क: प्यार में अंधा हुआ पति, रास्ते का कांटा बनी पत्नी...तो प्रेमिका के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट

About the Author

Pradeep Sharma

Pradeep Sharma

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रास्ते का कांटा बनी पत्नी...तो प्रेमिका के साथ मिलकर पति ने कर दी हत्या
Bhind murder case3 min ago
2
Sidhi news49 min ago
3
katni bus accident2 hrs ago
4
Train Accident3 hrs ago
5
Bhopal municipal corporation elections12:00 PM IST