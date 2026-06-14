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Bhind Murder Case: भिंड जिले के मेहगांव थाना पुलिस ने एक ऐसे अंधे कत्ल का खुलासा किया है, जिसकी साजिश सैकड़ों किलोमीटर दूर रची गई और इसे अंजाम देने के लिए प्रेम विश्वास घात और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई. तीन जून को पिपरौली गांव के पास बंबा किनारे अज्ञात महिला का शब मिला था. जिसका चेहरा और सर बुरी तरह कुचला गया था, ताकि उसकी पहचान ना हो सके. पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई उसने रिश्ते, विश्वासघात, प्रेम त्रिकोण की ऐसी खौफनाक तस्वीर उजागर कर दिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.
तीन जून को मेहगांव थाना क्षेत्र के पिपरोली गांव के हार में बंबा किनारे एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी, शव के पास एक फावड़ा और फटा हुआ रेलवे टिकट मिला था. महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी. पुलिस ने डॉग स्क्वायड एफएसएल टीम और तकनीक साक्ष्यों की मदद से जांच शुरू की रेलवे टिकट की पड़ताल करते हुए पुलिस मथुरा और ग्वालियर रेलवे स्टेशन तक पहुंची, जहां सीसीटीवी फुटेज में मृतिका दो युवकों के साथ दिखाई दी थी.
दूसरी महिला पर आया पति का दिल
जांच में सामने आया कि मृतका इंद्रावती वर्मा उत्तर प्रदेश के प्रताप गढ़ जिले की रहने वाली है और वह सूरत में नारायण बघेल के साथ पत्नी के रूप में रह रही थी, लेकिन नारायण का दिल अब किसी और के लिए धड़कने लगा था. भिंड की रहने वाली संगीता बघेल उनके जीवन में आ चुकी थी. दोनों अपने रिश्ते में इंद्रावती को सबसे बड़ी रुकावट मानते थे, इसी बात को लेकर इंद्रावती लगातार दवाव बना रही थी और कुछ महीनों पहले मेहगांव थाना में भी शिकायत कर चुकी थी. पुलिस को जांच में पता चला कि नारायण बघेल का भिण्ड निवासी संगीता बघेल से प्रेम प्रसंग चल रहा है. संगीता शादीशुदा थी, लेकिन पति से अलग रह रही थी. दोनों के रिश्ते में इंद्रावती सबसे बड़ी बाधा बन रही थी. इसी बाधा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए नारायण और संगीता ने साजिश रची और सूरत में उनके साथ काम करने वाले इटावा निवासी कुंदन बाथम को भी इसमें शामिल कर लिया.
तीन आरोपी गिरफ्तार
योजना के तहत नारायण और कुंदन इंद्रावती को साथ रखने का झांसा देकर सूरत से मथुरा फिर ग्वालियर होते हुए भिंड लेकर आए. भिंड से संगीता को भी साथ लिया और रास्ते में हत्या के लिए एक फावड़ा भी खरीदा. रात में अजनौल गांव के लिए वहां न मिलने के चलते पिपरौली बंबा पर चारों उतर गए कुछ दूर पैदल चलने के बाद नारायण और कुंदन ने मिलकर इंद्रावती का गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद पहचान छुपाने के लिए फावड़े से उसका सर कुचल दिया और वही शब को फेंक कर फरार हो गए. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फावड़ा जप्त कर लिया है. तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेस कर जेल भेज दिया गया है. एक प्रेम कहानी जो नफरत और साजिश में बदल गई और एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी मेहगांव पुलिस की सूझबूझ और तकनीकी जांच ने इस अंधे कत्ल के राज से पर्दा उठाकर तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. अब कानून खौफनाक साजिश का हिसाब करेगा.
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