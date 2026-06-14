तीन आरोपी गिरफ्तार

योजना के तहत नारायण और कुंदन इंद्रावती को साथ रखने का झांसा देकर सूरत से मथुरा फिर ग्वालियर होते हुए भिंड लेकर आए. भिंड से संगीता को भी साथ लिया और रास्ते में हत्या के लिए एक फावड़ा भी खरीदा. रात में अजनौल गांव के लिए वहां न मिलने के चलते पिपरौली बंबा पर चारों उतर गए कुछ दूर पैदल चलने के बाद नारायण और कुंदन ने मिलकर इंद्रावती का गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद पहचान छुपाने के लिए फावड़े से उसका सर कुचल दिया और वही शब को फेंक कर फरार हो गए. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फावड़ा जप्त कर लिया है. तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेस कर जेल भेज दिया गया है. एक प्रेम कहानी जो नफरत और साजिश में बदल गई और एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी मेहगांव पुलिस की सूझबूझ और तकनीकी जांच ने इस अंधे कत्ल के राज से पर्दा उठाकर तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. अब कानून खौफनाक साजिश का हिसाब करेगा.