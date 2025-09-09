MP के यह मंत्री वृंदावन में कराएंगे 'ऑपरेशन सिंदूर' पर कथा, 51 हजार की मदद भी करेंगे
MP के यह मंत्री वृंदावन में कराएंगे 'ऑपरेशन सिंदूर' पर कथा, 51 हजार की मदद भी करेंगे

Operation Sindoor Bhagwat Katha: मध्य प्रदेश के एक मंत्री 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर यूपी के वृंदावन में भागवत कथा का आयोजन करवाने जा रहे हैं, इसके अलावा वह पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को नगद सहायता राशि भी देंगे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 09, 2025, 02:32 PM IST
मंत्री यूपी में करवा रहे कथा का आयोजन
मंत्री यूपी में करवा रहे कथा का आयोजन

MP News: सीएम मोहन यादव के मंत्री राकेश शुक्ला इन दिनों चर्चा में हैं, क्योंकि वह वृंदावन में भागवत कथा का आयोजन करवाने जा रहे हैं जो 'ऑपरेशन सिंदूर' और पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शहीदों के लिए समर्पित रहेगी. 7 दिन चलने वाली इस भागवत कथा में भोपाल से भिंड से आमंत्रण भेजे जा रहे हैं. यह आयोजन 15 से 21 सितंबर के बीच वृंदावन के केशव धाम में होने वाला है. जिसमें मंत्री राकेश शुक्ला ऑपरेशन सिंदूर में 5 शहीदों के परिजनों और आतंकी हमले में शहीद हुए 27 नागरिकों के परिजनों को 51-51 हजार रुपए की सहायता राशि भी देंगे. इसके लिए उन्होंने सभी के घरों में निमंत्रण भी भिजवाया है. 

राष्ट्र के प्रति सम्मान

मंत्री राकेश शुक्ला का कहना है कि यह आयोजन साध्वी सरस्वती दीदी की प्रेरणा से हो रहा है और वे स्वयं को इसमें निमित्त मात्र मानते हैं, उनका कहना है कि हमें सौभाग्य मिला है कि हम इस पावन कथा में यजमान बन पाए, यह आयोजन राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और शहीदों के सम्मान का प्रतीक है. वहीं जो राशि परिजनों को दी जाएगी वह उन परिवारों के प्रति संवेदना और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है, जिन्होंने देश के लिए अपनों को खो दिया. आयोजन के आखिरी दिन 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर, वृंदावन के यमुना तट स्थित केशी घाट पर सामूहिक तर्पण किया जाएगा, इस दौरान शहीदों और मारे गए नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान होंगे, दोपहर को एक भव्य कार्यक्रम भी होगा, जिसमें शहीदों के परिजन और कथा आयोजकगण उपस्थित रहेंगे. 

यूपी से एमपी तक निमंत्रण पत्र 

इस आयोजन को लेकर मंत्री राकेश शुक्ला एक्टिव हैं, जहां वह आयोजन की जानकारी और आमंत्रण मध्यप्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, भिंड सहित अनेक शहरों में बैनर और पोस्टर के माध्यम से प्रसारित की जा रही है, साथ ही राकेश शुक्ला की तरफ से मध्य प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को भी व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया है, बताया जा रहा है कि इस आयोजन में सीएम मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं. 

कौन हैं मंत्री राकेश शुक्ला 

बता दें कि राकेश शुक्ला भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं, वह तीसरी बार विधायक बने हैं, मोहन सरकार में उन्हें नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का मंत्री बनाया गया था. वह 1998, 2008 और 2023 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं. 

