'हमारा पैसा लौटाओ...फिर दावत खाओ', शादी समारोह में पूर्व राज्यमंत्री को महिलाओं ने घेरा, धोखाधड़ी का आरोप

Bhind Wedding Ceremony Ruckus: भिंड के भारौली में शादी समारोह में पूर्व राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त और बीज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. राजकुमार कुशवाहा को देखते ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. मामला इतना बढ़ गया कि स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी.
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Bhind Wedding Ceremony Ruckus: भिंड के भारौली रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में चल रहा शादी समारोह उस वक्त विवाद का केंद्रे बन गया, जब मध्यप्रदेश सरकार में पूर्व राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त कर चुके और बीच निगम के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. राजकुमार कुशवाहा को कुछ लेनदारों ने घेर लिया. करीब चार घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के दौरान लोगों ने उनसे अपने बकाया भुगतान की मांग की. हालात तनावपूर्ण होने पर स्थिति संभालने के सिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा.
जानकारी के अनुसार डॉ. कुशवाहा 27 अप्रैल की रात करीब 9 बजे एक शादी समारोह में पहुंचे. इस कार्यक्रम में उनके शामिल होने की खबर निमंत्रण पत्रों के जरिए पहले ही पूरे इलाके में फैल चुकी थी. इसी बीच शहर और आस-पास के गांवों से दो दर्जन से ज्यादा पुरुष और महिलाएं कार्यक्रम स्थल पर जमा हो गए और उन्होंने नेता को घेर लिया.
राजकुमार कुशवाहा को लोगों ने घेरा
लेनदारों ने आरोप लगाया कि वे अपना पैसा वापस पाने के लिए लंबे समय से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी. जैसे ही वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और जोर देकर अपने पैसे वापस करने की मांग की. शुरू में, राजकुमार कुशवाहा ने लोगों को समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ का गुस्सा और भड़क गया.
मौके पर पहुंची पुलिस
जब उन्होंने कार्यक्रम से निकलने की कोशिश की, तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें जाने से मना कर दिया. खुद को घिरा हुआ पाकर उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम और देहात पुलिस थाने को सूचित किया. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अधिकारी की मौजूदगी में भी लेनदार अपनी मांगों पर अड़े रहे. स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस ने कुशवाहा को थाने तक सुरक्षित पहुंचाना ही उचित समझा.
प्लॉट और जमीन के नाम पर धोखाधड़ करने का आरोप
राजकुमार कुशवाहा भिंड शहर के सीता नगर का रहने वाले है. वे रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े है. आरोप है कि लोगों को प्लॉट और जमीन देने के बहाने कई लोगों से पैसे जमा करा लिए थे. हालांकि बाद में ना तो लोगों को प्लाट की रजिस्ट्री की और ना ही उनके पैसे लौटाए. राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद वह ग्वालियर चला गया. उन्होंने भिंड आना भी पूरी तरह से बंद कर दिया था. जब कल रात एक शादी में शामिल होने के लिए भिंड आया, तो लोगों को उसके आने की भनक लग गई, उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर उन्हें घेर लिया और अपने पैसे वापस करने की मांग करने लगे. इस हंगामे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
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