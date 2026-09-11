/पलभर में उजड़ गया परिवार, भिंड के लहार-सिकरी मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार मां-बेटे की मौत

हादसे में एक बाइक सवार लालपुरा निवासी 20 वर्षीय छोटू उर्फ दिग्विजय और उनकी 40 वर्षीय मां गुड्डी देवी की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि मां-बेटे बाइक से जा रहे थे, तभी सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल से उनकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों सड़क पर जा गिरे और गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही लहार पुलिस मौके पर पहुंची. सड़क पर पड़े मां-बेटे के शव और घायल अवस्था में पड़े दो युवकों को देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई. 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को तत्काल लहार सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.