/पलभर में उजड़ गया परिवार, भिंड के लहार-सिकरी मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार मां-बेटे की मौत

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भिंड के लहार में गुरुवार शाम को सड़क पर रफ्तार का ऐसा कहर देखने को मिला, जिसने एक परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल दीं. लहार-सिकरी मार्ग पर सिकरी जागीर के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक पर सवार मां और बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसे में एक बाइक सवार लालपुरा निवासी 20 वर्षीय छोटू उर्फ दिग्विजय और उनकी 40 वर्षीय मां गुड्डी देवी की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि मां-बेटे बाइक से जा रहे थे, तभी सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल से उनकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों सड़क पर जा गिरे और गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही लहार पुलिस मौके पर पहुंची. सड़क पर पड़े मां-बेटे के शव और घायल अवस्था में पड़े दो युवकों को देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई. 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को तत्काल लहार सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
गंभीर घायलों का इलाज जारी
प्रारंभिक जानकारी में हादसे की एक बड़ी वजह बाइक पर रखा लोहे का गेट बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि अमन सिंह राजावत बाइक पर लोहे का गेट रखकर ले जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही मां-बेटे की बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई. हालांकि लोहे के गेट की वजह से हादसा हुआ या दुर्घटना की कोई दूसरी वजह थी, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा. हालांकि अमन राजावत और उनके साथ बाइक सवार गंभीर घायल है जिनका इलाज चल रहा है.
मां-बेटे की मौत से मातम
एक तरफ अस्पताल में दो जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है, तो दूसरी तरफ लालपुरा गांव में एक मां और बेटे की एक साथ मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है. पुलिस हादसे की हर कड़ी की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही है,अगर सड़क पर इस तरह सामान लादकर बाइक दौड़ाई जा रही थी, उससे साबित होता है कि हादसे को निमंत्रण दिया जा रहा था.
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