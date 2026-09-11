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पलभर में उजड़ गया परिवार, भिंड के लहार-सिकरी मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार मां-बेटे की मौत

भिंड के लहार में दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा लहार-सिकरी मार्ग पर सिकरी जागीर के पास हुआ.

Written ByPradeep SharmaEdited ByPooja
Published: Sep 11, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:15 AM IST
पलभर में उजड़ गया परिवार, भिंड के लहार-सिकरी मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार मां-बेटे की मौत

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