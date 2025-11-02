Advertisement
जब मां बनी हैवान! शक में ममता ने खुद की उजाड़ दी गोद, फिर पति के गुप्तांग के साथ कर दिया कांड

Bhind Murder Case: भिंड जिले के मालनपुर इलाके में एक मां ने पति पर चरित्र संदेह के चलते अपने एक माह के मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी. महिला ने पति पर चाकू से हमला भी किया, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 02, 2025, 04:22 PM IST
Bhind Crime News: भिंड जिले के मालनपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मां ने अपने ही एक माह के मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना के पीछे पति पर चरित्र शंका की बात सामने आई है. उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के लधवारी महुआ खेरा निवासी जगन्नाथ बघेल ने जनवरी 2025 में उषा बघेल से प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद दंपत्ति भिंड के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी करते थे. तीन अक्टूबर को उनके घर बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम ‘देव’ रखा गया था. लेकिन खुशी का यह माहौल जल्द ही मातम में बदल गया.

वहीं शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे दोनों के बीच झगड़ा हुआ. पति जगन्नाथ ने बताया कि उषा स्वभाव से गुस्सैल और शंकालु थी और उसे अक्सर पति के किसी अन्य महिला से संबंध होने का शक रहता था. गुस्से में आकर उषा ने पहले अपने मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर पति के गुप्तांग पर चाकू से हमला कर दिया. घायल जगन्नाथ किसी तरह थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

हिरासत में आरोपी महिला 
पुलिस ने आरोपी महिला को मौके से हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. घायल पति का इलाज अस्पताल में किया गया और बाद में उसे छुट्टी दे दी गई. पुलिस के अनुसार, महिला ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसके बाद पिता अपने गृह गांव में अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुआ. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. (रिपोर्टः प्रदीप शर्मा, भिंड)

bhind crime news

