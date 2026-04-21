समझौता करने बुलाया...फिर सुलह के नाम पर दी मौत! गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा चंबल, पुरानी रंजिश का हुआ खूनी अंत

MP Crime News-मध्यप्रदेश के भिंड के मेहगांव क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश को खत्म करने के बहाने युवक को बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई. सुलह की उम्मीद लेकर पहुंचे युवक को एक के बाद एक गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया गया. पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है. वहीं गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

गोलियों से भूनकर की हत्या

जानकारी के अनुसार, यह मामला भिंड के मेहगांव थाना अंतर्गत कैथोदा गांव का है. मृतक की पहचान गिर्राज सिंह गुर्जर के रूप में हुई है, वह कैथोदा गांव का ही रहने वाला था. गिर्राज सिंह और अमर सिंह गुर्जर के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चली आ रही थी. पुरानी रंजिश के चलते ही आरोपियों ने गिर्राज को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी.

समझौते के नाम पर बुलाया

बताया जा रहा है कि आरोपियों ने रंजिश को सुलझाने और राजीनामा करने के बहाने गिर्राज को बुलाया था. गिर्राज सिंह पास के ही खेरिया गांव में एक निमंत्रण से लौट रहा था, तभी वह आरोपियों के बुलावे पर उनसे मिलने पहुंच गया. जैसे ही गिर्राज वहां पहुंचा, घात लगाकर बैठे आरोपियों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से गिर्राज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

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आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

इस घटना की सूचना मिलते ही मेहगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर पांच नामजद आरोपियों, अमर सिंह गुर्जर, आशवीर, रामबन, साहिब सिंह, नीटू गुर्जर पर हत्या का मामला दर्ज किया है. आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है. फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी सलाखों के पीछे होंगे.

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