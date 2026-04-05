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कुदरत का कहर...सिस्टम की बेरुखी? भिंड में आंधी ने उजाड़ा हंसता-खेलता परिवार, 11 साल की रागिनी की मौत, दो घायल

Bhind News: भिंड के मौ कस्बे में शनिवार शाम आए तेज तूफान और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई. इस दौरान एक कमरे की दीवार गिरने से 11 साल की रागिनी की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल होकर ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 05, 2026, 03:20 PM IST
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Bhind Storm News
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(रिपोर्टः प्रदीप शर्मा, भिंड)

Bhind Storm News: एक तरफ आसमान से बरसते ओले और दूसरी तरफ गिरती दीवारें…भिंड के लिए बीता शनिवार किसी ‘ब्लैक सैटरडे’ से कम नहीं रहा. महज चंद मिनटों के तूफान ने न सिर्फ खेतों में सोना उगल रही गेहूं की फसल को मिट्टी में मिला दिया, बल्कि कस्बे के एक परिवार की खुशियां भी मलबे में दफन कर दीं. 11 साल की मासूम रागिनी अब इस दुनिया में नहीं है और उसका परिवार अस्पताल की चौखट पर न्याय और मदद की गुहार लगा रहा है.

यह मंजर भिंड के मौ कस्बे का है. शनिवार शाम करीब 4 बजे, जब लोग रोजमर्रा के काम में जुटे थे, तभी कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया. धूल भरी आंधी और भारी ओलावृष्टि के बीच रामवीर यादव का परिवार अपनी जान बचाने के लिए खेत पर बने एक कमरे की ओर भागा. उन्हें लगा था कि यह छत उन्हें बचा लेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही छत उनकी ‘कब्र’ बन जाएगी.

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सिर पर गिरी टिन शेड
तूफान का वेग इतना प्रचंड था कि पहले सिर से टिन शेड की चादरें उखड़ गईं और फिर पूरी दीवार मासूमों पर आ गिरी. जब तक गांव वाले मलबा हटाते, तब तक 11 साल की रागिनी की सांसें थम चुकी थीं. इस हादसे ने सिर्फ एक जान नहीं ली, बल्कि दो लोगों को जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दिया है. 10 साल का राघव और 60 साल की बुजुर्ग शारदा देवी इस समय ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं. लेकिन दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि उस ‘सिस्टम’ का भी है, जो हादसे के घंटों बाद भी गहरी नींद में सोया हुआ है.

एक घर का आंगन सूना
वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि एक तरफ किसान की साल भर की मेहनत खेतों में बिछी पड़ी है, तो दूसरी तरफ एक घर का आंगन सूना हो गया है. हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी आपदा के बाद भी अब तक न तो फसलों का मुआयना करने कोई पटवारी पहुंचा है और न ही रामवीर यादव के आंसू पोंछने कोई जिम्मेदार अधिकारी. अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन सिर्फ कागजों पर ही आपदा प्रबंधन करता है? क्या एक गरीब परिवार को मुआवजे के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा? रामवीर यादव का परिवार आज दाने-दाने को मोहताज है और अपने घायलों के इलाज के लिए सरकार की ओर देख रहा है.

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