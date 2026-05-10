Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3211652
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभिंड

18 साल बाद खुला फर्जी डिग्री का राज, पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़ी जालसाजी का खुलासा, 6 पर FIR दर्ज

Patwari Recruitment Scam: भिंड जिले में पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जी डीसीए प्रमाण पत्र के जरिए सरकापी नौकरी पाने की कोशिश करने वाले 6 लोगों पर 18 साल बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.

 

Written By  Pradeep Sharma|Edited By: Pooja|Last Updated: May 10, 2026, 01:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

18 साल बाद खुला फर्जी डिग्री का राज, पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़ी जालसाजी का खुलासा, 6 पर FIR दर्ज

Patwari Recruitment Scam: भिंड जिले में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए रची गई कथित फर्जीवाड़े की एक ऐसी कहानी सामने आई है, इसने पूरी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जी डीसीए प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने का प्रयास करने वाले 6 लोगों के खिलाफ आखिरकार 18 साल बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है.

ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश पर चली लंबी जांच में खुलासा हुआ कि जिन कंप्यूटर प्रमाण पत्रों के जरिये नौकरी हासिल करने का प्रयास किया गया बह कथित तौर पर जालसाजी से तैयार कराए गए थे. अब पुलिस इस खेल के पीछे बड़े फर्जी मार्कसीट गिरोह से तार जुड़े होने की आशंका जता रही है. पूरा मामला वर्ष 2008 की पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा है. भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र मांगे गए थे. भिंड जिले के रहने वाले पंकज यादव, रंजीत तोमर, वंदना सोनी,पूनम मिश्रा, अशोक कुमार और अरुण माझी ने अपने दस्तावेज जमा किए लेकिन जांच में उनके पहले वाले दस्तावेज निरस्त कर दिए गए थे.

यह है पूरा मामला
इसके बाद इन अभ्यर्थियों ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस रायपुर से जनवरी 2005 में किए गए डीसीए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, लेकिन जांच में सवाल खड़ा हुआ कि जब उनके पास पहले से डीसीए प्रमाण पत्र मौजूद थे, तो उन्हें शुरुआत में क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया. जांच में यह भी सामने आया कि अभ्यर्थी कभी नियमित रूप से रायपुर जाकर कक्षाएं लेने तक नहीं गए. साथ ही सभी आरोपियों के लिए गए बयानों में भिन्नता होने के चलते मामला संदिग्ध होने पर बयानों में कई टेक्निकल सवालों के जबाब बयानों में लिए गए जैसे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के बारे में भी पूछा गया, क्लास कहां लगती थी. साहब परियों के नाम पूछे गए, इस दौरान उनके द्वारा भिंड एमजेएस कॉलेज में ग्रेजुएशन एडमिशन भी पाए गए,सबके बयनों में भिन्नता पाई गई साथ ही यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना सिरे से ही खारिज कर दिया गया. लंबी जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत पूरे मामले को जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला माना गया.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज
लिहाजा न्यायालय के आदेश पर नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन राजपूत की टीम द्वारा भिंड से लेकर भोपाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर तक की गई विवेचना के बाद पूरे मामले को ही जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला माना गया और सभी 6 आरोपियों के खिलाफ नगर पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर देहात थाना पुलिस ने धारा 420 धारा 467 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस का दावा है कि आगे की जांच में आने वाले समय में फर्जी मार्कशीट तैयार करने वाले गिरोह का जल्द भंडाफोड़ होगा.

ये भी पढ़ें : सोना-चांदी खरीदने का सुनहरा मौका, आसमान छूती कीमतों पर लगा ब्रेक, जानें 10 मई के ताजा भाव

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Patwari Recruitment Scam

Trending news

Patwari Recruitment Scam
18 साल बाद खुला फर्जी डिग्री का राज, पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़ी जालसाजी का खुलासा
Mohan Yadav
टाइगर स्टेट से आगे अब MP को 'वाइल्डलाइफ लीडर' बना रहे CM मोहन यादव
bhopal mbbs student suicide case
भोपाल MBBS छात्रा सुसाइड केस में नया मोड़, मकान मालिक ने भी दी जान...
gwalior murder case
राजीनामा से इनकार करने पर मिली मौत की सजा, युवक की पीट-पीटकर हत्या
ujjain news
उज्जैन पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल, बाबा महाकाल के किए दर्शन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भिंड के अस्पताल के SNCU वार्ड की छत गिरी, सीएम मोहन ने दी नई सौगातें, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
bhopal news
किरकिरी कराने वाले ब्रिज केस में 7 इंजीनियर बहाल, विवादों के बाद हुए थे सस्पेंड
sagar news
सागर में 100 से ज्यादा आवारा कुत्तों का आतंक! एक ही दिन में दो दर्जन लोगों को काटा
ujjain news
लापरवाही! गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत, अस्पताल में ताला लगाकर भागे जिम्मेदार
bhopal power cut alert
भोपाल वासी ध्यान दें! भीषण गर्मी के बीच 100 से ज्यादा इलाकों गुल रहेगी बिजली...