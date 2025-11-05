गैरेज में खड़ी थी जो कार, उसी पर लगा ड्रग सप्लाई का आरोप, भिंड में हुआ बड़ा खुलासा

MP News: भिंड जिले में एक व्यापारी ने अपनी कार को बेचने के लिए एक वेबसाइट पर रजिस्टर कराया था, लेकिन इस मामले में भिंड पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. क्योंकि पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो भिंड के एक व्यापारी की लग्जरी कार की फर्जी नंबर प्लेट और फास्टैग का उपयोग कर महाराष्ट्र से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था.

भिंड के गोहद से जुड़ा मामला

दरअसल, मामला भिंड के गोहद से शुरू हुआ है. गोहद चौराहा निवासी गल्ला व्यापारी और वेयरहाउस संचालक हनुमत सिंह तोमर के पास 28 अक्टूबर को धार शहर कोतवाली से फोन आया, जहां पुलिस ने उन्हें बताया कि उनकी हैरियर कार ने एक स्विफ्ट कार को टक्कर मारी है और फरियादी ने वाहन की तस्वीरें भी दी हैं. हालांकि व्यापारी ने स्पष्ट किया कि उनकी कार कई महीनों से घर की गैराज में खड़ी है और वहां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी है. इसके बावजूद धार पुलिस ने उन्हें थाने बुलाने पर जोर दिया, परेशान होकर हनुमत सिंह तोमर ने भिंड पुलिस अधीक्षक असित यादव से मुलाकात की और पूरा घटनाक्रम बताया. जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई.

पांच जिलों की पुलिस हुई अलर्ट

भिंड जिले के एसपी असित यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे साइबर सेल को सौंपा, जांच में खुलासा हुआ कि व्यापारी की कार के फास्टैग की क्लोनिंग कर महाराष्ट्र में उपयोग किया जा रहा था. साइबर टीम ने फास्टैग की लोकेशन ट्रैक की और पाया कि संदिग्ध वाहन मध्य प्रदेश के इंदौर टोल को पार कर चुका है. इस सूचना पर भिंड पुलिस ने तुरंत इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर और उज्जैन जिलों की पुलिस को अलर्ट किया.

सोमवार-मंगलवार की रात को पुलिस ने पांचों जिलों में नाकाबंदी की, तस्कर चार जिलों के बैरिकेड्स तोड़कर भागते रहे, लेकिन उज्जैन के बिरला ग्राम थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी वाहनों की मदद से सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया. सड़क जाम देखते ही तस्कर कार को कच्चे रास्ते से भगाने लगे, लेकिन थोड़ी दूरी पर वाहन छोड़कर फरार हो गए. बरामद टाटा हैरियर लग्जरी कार के अंदर की पिछली सीटें हटा दी गई थीं, ताकि उसमें मादक पदार्थों को रखा जा सके. वाहन से कई अलग-अलग राज्यों की फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद हुईं. पुलिस को संदेह है कि यह कार भी चोरी की थी, जिस पर तस्करों ने फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी.

इस तरह खुली पोल

फर्जी फास्टैग और बैंक खाते की जांच में पुलिस को राजस्थान के तस्कर गिरोह का सुराग मिला है, पुलिस अब गिरोह के सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सक्रिय रूप से दबिश दे रही है. एसपी असित यादव ने कहा कि साइबर तकनीक और अंतरजिला समन्वय के जरिए अपराधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस लगातार प्रयासरत है. ऐसे मामलों में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न हो, इसके लिए पुलिस हर स्तर पर सतर्क है. वहीं इस मामले में व्यापारी हनुमत सिंह तोमर ने पुलिस की सराहना की है.

भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट

