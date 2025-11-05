Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2989751
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

गैरेज में खड़ी थी जो कार, उसी पर लगा ड्रग सप्लाई का आरोप, भिंड में हुआ बड़ा खुलासा

Bhind News: भिंड जिले में एक लग्जरी कार की नंबर प्लेट का उपयोग कर मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी, जिसे उसने बेचने के लिए रजिस्टर करवाया था, इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 05, 2025, 04:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ड्रग सप्लाई का नया तरीका
ड्रग सप्लाई का नया तरीका

MP News: भिंड जिले में एक व्यापारी ने अपनी कार को बेचने के लिए एक वेबसाइट पर रजिस्टर कराया था, लेकिन इस मामले में भिंड पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. क्योंकि पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो भिंड के एक व्यापारी की लग्जरी कार की फर्जी नंबर प्लेट और फास्टैग का उपयोग कर महाराष्ट्र से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था. 

भिंड के गोहद से जुड़ा मामला 

दरअसल, मामला भिंड के गोहद से शुरू हुआ है. गोहद चौराहा निवासी गल्ला व्यापारी और वेयरहाउस संचालक हनुमत सिंह तोमर के पास 28 अक्टूबर को धार शहर कोतवाली से फोन आया, जहां पुलिस ने उन्हें बताया कि उनकी हैरियर कार ने एक स्विफ्ट कार को टक्कर मारी है और फरियादी ने वाहन की तस्वीरें भी दी हैं. हालांकि व्यापारी ने स्पष्ट किया कि उनकी कार कई महीनों से घर की गैराज में खड़ी है और वहां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी है. इसके बावजूद धार पुलिस ने उन्हें थाने बुलाने पर जोर दिया, परेशान होकर हनुमत सिंह तोमर ने भिंड पुलिस अधीक्षक असित यादव से मुलाकात की और पूरा घटनाक्रम बताया. जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई. 

Add Zee News as a Preferred Source

पांच जिलों की पुलिस हुई अलर्ट 

भिंड जिले के एसपी असित यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे साइबर सेल को सौंपा, जांच में खुलासा हुआ कि व्यापारी की कार के फास्टैग की क्लोनिंग कर महाराष्ट्र में उपयोग किया जा रहा था. साइबर टीम ने फास्टैग की लोकेशन ट्रैक की और पाया कि संदिग्ध वाहन मध्य प्रदेश के इंदौर टोल को पार कर चुका है. इस सूचना पर भिंड पुलिस ने तुरंत इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर और उज्जैन जिलों की पुलिस को अलर्ट किया. 

ये भी पढ़ेंः MP में सचिव जी का गजब कारनामा, डेढ़ साल में बना डाले 1100 जन्म प्रमाण पत्र

सोमवार-मंगलवार की रात को पुलिस ने पांचों जिलों में नाकाबंदी की, तस्कर चार जिलों के बैरिकेड्स तोड़कर भागते रहे, लेकिन उज्जैन के बिरला ग्राम थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी वाहनों की मदद से सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया. सड़क जाम देखते ही तस्कर कार को कच्चे रास्ते से भगाने लगे, लेकिन थोड़ी दूरी पर वाहन छोड़कर फरार हो गए. बरामद टाटा हैरियर लग्जरी कार के अंदर की पिछली सीटें हटा दी गई थीं, ताकि उसमें मादक पदार्थों को रखा जा सके. वाहन से कई अलग-अलग राज्यों की फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद हुईं. पुलिस को संदेह है कि यह कार भी चोरी की थी, जिस पर तस्करों ने फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी. 

इस तरह खुली पोल 

फर्जी फास्टैग और बैंक खाते की जांच में पुलिस को राजस्थान के तस्कर गिरोह का सुराग मिला है, पुलिस अब गिरोह के सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सक्रिय रूप से दबिश दे रही है. एसपी असित यादव ने कहा कि साइबर तकनीक और अंतरजिला समन्वय के जरिए अपराधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस लगातार प्रयासरत है. ऐसे मामलों में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न हो, इसके लिए पुलिस हर स्तर पर सतर्क है. वहीं इस मामले में व्यापारी हनुमत सिंह तोमर ने पुलिस की सराहना की है.

भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः ग्वालियर में धर्मांतरण का खतरनाक कांड! बच्चों ने बताई गुप्त ट्रेनिंग की सच्चाई

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhind newsmp newsbhind businessman car

Trending news

gwalior conversion case
ग्वालियर में धर्मांतरण का खतरनाक कांड! बच्चों ने बताई गुप्त ट्रेनिंग की सच्चाई
Durg News cg
शातिर ठगों ने लगाया 18 लाख का चूना, फेसबुक पर 'ट्रेडिंग मेसेज' कर बुना था जाल
mp news
राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने इस चीज से पोंछा था हथियार, खुद मिटाए सारे सबूत
bhopal news
बिजली कंपनी का अजीब आदेश! खेती के लिए 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन
ujjain news
उज्जैन में UDA की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, बेगमबाग में अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त
gwalior news
ग्वालियर में बड़ा धमाका, घर में ब्लास्ट से मची अफरा-तफरी; तीन लोग बुरी तरह झुलसे
bhopal news
एम्स भोपाल में बवाल! महिला डॉक्टर ने HOD पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- कमरे में धमकाया
Bilaspur News
बिलासपुर रेल हादसा: 11 की मौत... मलबे में और शव मिलने की आशंका, ट्रेन परिचालन शुरू
satna news
संबल योजना में फर्जीवाड़ा, जिंदा को मरा दिखाकर उड़ा दिए लाखों रुपये; ऐसे खुली पोल
ujjain news
उज्जैन के कार्तिक मेले में गधों ने दिया वोटिंग का संदेश, दिखा अनोखा संगम