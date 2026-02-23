Advertisement
भिंड

आजादी के बाद भी ‘नागौर’ पर नहीं हुआ गौर! पक्के रास्ते के लिए तरस रहे लोग, ग्रामीणों ने चंदा कर बनाई राह

Bhind Road News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक ऐसा गांव है, जहां पर आजादी के 79 साल बाद भी सड़क नहीं पहुंची है. गांव का रास्ता पांडरी मुख्य मार्ग से सिर्फ 2 किमी का है. न तो पंचायत द्वारा बनी है न ही सीएम सड़क योजना के तहत बनी है. हालांकि, ग्रामीणों ने परेशान होकर नया रास्ता ढूंढा है.

Feb 23, 2026
Bhind Road News
Bhind Road News

Nagaur Road News: भिंड जिले में एक ऐसा गांव भी है, जहां ‘यथा नाम तथा काम’ वाली कहावत फिट बैठ रही है. गांव के नाम के अनुरूप ही उसके साथ सरकारी व्यवहार देखने को मिलता है. हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर, पांडरी मार्ग से दो किलोमीटर अंदर बसे भिंड विधानसभा क्षेत्र की रमपुरा पंचायत के मजरा नागौर की. (ना-गौर) यानी नागौर पर आज तक किसी ने गौर नहीं किया. आजादी के 79 साल बाद भी यहां दो किलोमीटर लंबी पक्की सड़क नहीं पहुंच सकी है.

गांव का रास्ता पांडरी मुख्य मार्ग से मात्र दो किलोमीटर का है, लेकिन इसे न तो पंचायत द्वारा, न मुख्यमंत्री सड़क योजना और न ही प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जोड़ा गया है. नेताओं के झूठे वादों और प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासनों से हताश ग्रामीणों ने अब चंदा इकट्ठा कर कच्चा मार्ग बनवाने का काम शुरू कर दिया है. 50 घरों और लगभग साढ़े 400 की आबादी वाले इस गांव में पानी के लिए हैंडपंप, बिजली और प्राथमिक स्कूल तो है, लेकिन सड़क नहीं है.

किसी ने पूरा नहीं किया वादा
मुख्य मार्ग से गांव तक पक्की सड़क न होने के कारण बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई रुक जाती है. पगडंडी वाले रास्ते से आने-जाने में जंगली जीवों का खतरा बना रहता है. ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत, विधानसभा या लोकसभा हर चुनाव में जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं और सड़क बनवाने का वादा करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी अपने वादे पर खरा नहीं उतरा. मजबूरी में ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन से कच्चा रास्ता तैयार करना शुरू किया है.

ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप
वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पक्की सड़क बनवाना उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर है, क्योंकि इसमें लाखों रुपये का खर्च आएगा. बरसात के दिनों में बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना बड़ी समस्या बन जाता है. एंबुलेंस पक्की सड़क पर ही रुक जाती है और मरीज को चारपाई पर लिटाकर दो किलोमीटर तक कंधों पर ले जाना पड़ता है. सड़क न होने से गांव में बेटियों की शादी में भी दिक्कत आती है, कई युवक अविवाहित हैं और कुछ परिवार बेहतर सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं.

रिपोर्टः प्रदीप शर्मा, भिंड

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

