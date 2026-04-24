चंबल में खुला बड़ा राज, कलेक्ट्रेट से चल रहा था मौत का बाजार, 3 लाख में बिक रहे थे फर्जी हथियार लाइसेंस, 14 गिरफ्तार

Bhind News: कल तक चंबल में बंदूकें हक की लड़ाई के लिए उठती थीं, लेकिन आज वही बंदूकें चंद रुपयों के लालच और फर्जीवाड़े के लिए बांटी जा रही हैं. विरासत वही है, बस चेहरा बदल गया है. चंबल एक ऐसा नाम, जिसके जिक्र मात्र से कभी दिल्ली की हुकूमतें कांप उठती थीं. दशकों तक यहां की हवा में बारूद की गंध और बीहड़ों में बंदूकों की गूंज रची-बसी रही. यहां बंदूक सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि मर्दानगी और रसूख का पैमाना मानी जाती थी. गब्बर सिंह से लेकर पान सिंह तोमर तक, इस मिट्टी ने बागियों का वह दौर देखा, जहां इंसाफ बंदूक की नली से निकलता था.

लेकिन अब चंबल बदल चुका है. अब जंगलों में छिपे बागी नहीं, बल्कि एयरकंडीशन्ड कमरों में बैठे सफेदपोश अपराधी मौत का सामान बांट रहे हैं. भिंड पुलिस ने एक ऐसे डिजिटल सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जो कलेक्ट्रेट की फाइलों से फर्जी लाइसेंस तैयार कर रहा था. यह चंबल की वही बदनाम विरासत है, जिसका मिजाज अब बदल गया है. कभी यहां बच्चे खिलौनों से नहीं, बल्कि बंदूकों और कारतूसों से खेलते थे. अब इसी शौक को कलेक्ट्रेट में बैठे कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों और उनके गुर्गों ने धंधा बना लिया है. भिंड पुलिस की डायरी में ऐसे 14 नाम दर्ज हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

फर्जी लाइसेंसों का असली खेल

यह गिरोह चंबल के शांत होते माहौल में फिर से बारूद घोलने की कोशिश कर रहा था. जहां लाइसेंस पाने के लिए लोगों को सालों तक कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं अब महज तीन लाख रुपए में फर्जी लाइसेंस होम डिलीवरी के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे थे. इस पूरे खेल के तार भिंड से लेकर उत्तर प्रदेश, नासिक और जम्मू तक फैले हुए थे. पुलिस ने नासिक के रोहित चंडोले से लेकर कलेक्ट्रेट की आर्म्स शाखा की मधुबाला मौर्य और भृत्य रामसेवक तक को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से 10 पिस्टल और 1 राइफल बरामद हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह केवल आइसबर्ग का सिरा है. असली खेल हजारों फर्जी लाइसेंसों का हो सकता है.

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माफियाओं का डिजिटल रास्ता

ये अपराधी इतने शातिर थे कि इन्होंने सरकारी प्रक्रिया को भी मात दे दी. हूबहू सरकारी दिखने वाले फर्जी क्यूआर कोड और जाली मुहरों के जरिए यह गिरोह मौत के परवाने बांट रहा था. कलेक्ट्रेट के भीतर से ही डेटा में हेरफेर किया जा रहा था. अब सवाल यह उठता है कि क्या चंबल में बागियों का दौर खत्म होने के बाद व्हाइट कॉलर डकैत एक नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं. चंबल की आबोहवा भले बदल रही हो, लेकिन हथियारों के प्रति लोगों का आकर्षण अब भी कम नहीं हुआ है. इसी कमजोरी का फायदा उठाकर माफियाओं ने डिजिटल रास्ता अपना लिया है. भिंड पुलिस ने 14 गिरफ्तारियां कर एक बड़े खतरे को टाल दिया है, लेकिन इस गिरोह का मास्टरमाइंड अब भी फरार है.

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