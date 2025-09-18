इंदौर-जबलपुर के बाद अब भिंड में चूहों का आतंक, ICU में मचा रहे धमाचौकड़ी, दहशत में मरीज

Bhind News: हाल ही में इंदौर और जबलपुर के अस्पताल में चूहों के आतंक का मामला सामने आया था. वहीं, अबह ताजा मामला भिंड जिले से सामने आया है. जहां मरीज के परिजन को चूहे ने काट लिया. चूहे की वजह से मरीज और परिजनों में दहशत का माहौल है.
भिंड । बीते दिनों इंदौर के सरकारी अस्पताल में एनआईसीयू वार्ड में भर्ती नवजात बच्चों को चूहों द्वारा कुतरने के चलते हुई मौत का मामला अभी थम भी नहीं पाया था कि, आईसीयू वार्ड में धमा चौकड़ी मचाते चुहों के वीडियो वायरल होने से भिंड जिला भी सुर्खियों में है. अस्पताल के आईसीयू वार्ड में दौड़ लगाते चूहों से मरीज परेशान हैं, मरीज के अटेंडरों द्वारा रात में धमाचौकड़ी मचाते चूहों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं.
जानिए पूरा मामला
जानकारी के अनुसार मोहन सिंह का पूरा के रहने वाले कमल सिंह की 65 वर्षीय वृद्ध मां शकुंतला देवी को सांस की बीमारी के चलते दो दिन पहले 16 सितंबर को जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया था, बीमार शकुंतला देवी की देखभाल के लिए उनके 75 वर्षीय वृद्ध पिता उदयबीर सिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ही रुके हुए थे, रात में जब वह जमीन पर सो रहे थे, तभी चूहों ने धमा चौकड़ी मचानी शुरू कर दी और उदयबीर सिंह को कई बार चूहे ने काटा भी.
सुबह जब बेटा कमल सिंह आया तो उन्होंने सारी बात बताई. चूहों द्वारा अस्पताल में धमाचौकड़ी मचाने की शिकायत कमल सिंह द्वारा अस्पताल प्रबंधन से भी की गई, लेकिन कार्रवाई न होते देख कमल सिंह ने धमाचौकड़ी मचाते चूहों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए,
मौके पर पहुंचे आला अधिकारी
वीडियो वायरल होते ही अस्पताल प्रबंधन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया. सिविल सर्जन आरएन राजोरिया से जब चुहों के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था अस्पताल कैंपस में नवीन भवन का निर्माण कार्य चल रहा है और वहीं पास में लेवर रुकी है और खाना बनाकर खाती है. तभी खाने के टुकड़े जमीन पर पड़े रह जाते हैं. जिनके वजह से चूहे आईसीयू वार्ड तक पहुंच जाते हैं, इस संबंध में ठेकेदार को भी हिदायत दी गई है की लेबर द्वारा खाने को इधर-उधर ना फैलाया जाए. जिससे अस्पताल के अंदर चुहों के आने की संभावना ना रहे, वृद्ध अटेंडर को काटने की बात से सिविल सर्जन सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी को भी अस्पताल के अंदर चूहों ने नहीं काटा है.
