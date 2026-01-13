Advertisement
सावधानी बरते: ग्वालियर के बाद भिंड में बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, 2900000 की ठगी

Digital Arrested Bhind: भिंड में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है, जबकि एक दिन पहले ग्वालियर से भी इसी तरह का मामला सामने आया था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:33 AM IST
भिंड जिले में बुजुर्ग को किया गया डिजिटल अरेस्ट
भिंड जिले में बुजुर्ग को किया गया डिजिटल अरेस्ट

MP News: भिंड शहर के कोतवाली थाने में एक बुजुर्ग ने अपने साथ हुई ठगी का मामला दर्ज करवाया है. उन्होंने बताया कि उनका नाम शिक्षक प्रेम सिंह कुशवाह है, जो एक रिटायर्ड शिक्षक है, उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 29 लाख 50 हजार रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. लेकिन सवाल यह है कि तेजी से बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया जा रहा है, भिंड से पहले ग्वालियर में भी बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके इसी तरह से ठगी करने का मामला सामने आया है. 

भिंड में बुजुर्ग को ऐसे फंसाया 

जानकारी के अनुसार मीरा कॉलोनी निवासी रिटायर्ड शिक्षक प्रेम सिंह कुशवाह के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया, कॉल करने वाले ने खुद को साइबर क्राइम/कानून प्रवर्तन एजेंसी का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके नाम से संदिग्ध लेनदेन हुआ है और वे एक गंभीर मामले में फंसे हुए हैं. इसके बाद ठगों ने वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें डराया-धमकाया और जांच पूरी होने तक घर से बाहर न निकलने और किसी से संपर्क न करने की हिदायत दी, जिसे डिजिटल अरेस्ट बताया गया. बुजुर्ग पूरी तरह से ठगों के जाल में फंस गए और घबरा गए. 

ये भी पढ़ेंः फर्जी IPS बन 75 साल के बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, 4 कॉल में ठगे 1.12 करोड़

ठगों ने गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया, डर के कारण रिटायर्ड शिक्षक ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी सहित कुल 29 लाख 50 हजार रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए. बाद में परिजनों से चर्चा करने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने शहर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई. घटना के बाद उन्होंने पूरा मामला पुलिस को बताया जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है, जबकि एक बार फिर शहर के लोगों से अपील की है, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है. 

बुजुर्गों को बना रहे निशाना 

इससे पहले ग्वालियर में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां रिटायर्ट अधिकारी के साथ 1 करोड़ 12 लाख रुपए की ठगी डिजिटल अरेस्ट करके की गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि अधिकारी बुजुर्गों को सीधा निशाना बना रहे हैं. 
 
भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में पड़ रहा कड़ाके का जाड़ा, बदला स्कूलों का समय, तेज शीतलहर की चेतावनी

