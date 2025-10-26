भिंड में फिर खौफनाक वारदात! दलित युवक की निर्मम हत्या, इलाके में बढ़ा तनाव

Bhind Rudra Pratap Jatav Murder: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. रविवार की देर शाम दबोह थाना क्षेत्र के रायपुरा गांव में रहने वाले रुद्र प्रताप जाटव अपने मामा तुलाराम के साथ रनिया गांव के पास स्थित खेतों में लगे ट्यूबवेल पर जा रहे थे. इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते रनिया गांव के कोरव समाज के पांच लोगों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों तथा सरियों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल रुद्र प्रताप को तत्काल ग्वालियर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक की डेड बॉडी जब रायपुरा गांव पहुंची, तो आक्रोशित दलित समाज के सैकड़ों लोग उग्र हो गए. उन्होंने रनिया गांव में आरोपियों के घरों पर हमला कर दिया और आगजनी की घटना को अंजाम दिया. इस घटना में एक कार और एक बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई. आरोपी और उनके परिजन घरों में ताले लगाकर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल दोनों गांवों में पहुंच गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया.

आरोपियों पर कार्रवाई की मांग

फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार किए जाने की तैयारी चल रही है. पुलिस ने बिगड़े हालात पर काबू पा लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को अलग-अलग इलाकों में भेजा गया है. वहीं, मृतक के परिजनों ने पुलिस और प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 6 प्रमुख मांगे रखी हैं. जिनमें मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, 30 आर्म्स लाइसेंस की सुरक्षा व्यवस्था, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग शामिल है. (रिपोर्टः प्रदीप शर्मा, भिंड)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भिंड" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!