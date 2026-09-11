/भिंड की पॉश कॉलोनी में सड़कों पर ‘धान की खेती’, ग्रामीणों ने सड़कों पर रोपी धान की पौध, जानिए क्या है पूरी कहानी?

पानी में छिपे गड्ढों ने बढ़ाई मुसीबत

जलभराव के कारण सड़क पर पानी इतना जमा है कि नीचे बने गड्ढे दिखाई तक नहीं देते. रहवासियों का कहना है कि कई लोग पानी में गड्ढे नहीं देख पाने के कारण गिरकर घायल हो चुके हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को उठानी पड़ रही है. लोगों का कहना है कि जिस शास्त्री नगर ए ब्लॉक में बेहतर सुविधाओं की उम्मीद के साथ परिवार रहते हैं, वहीं अब रोजमर्रा की आवाजाही मुश्किल हो गई है. रहवासियों ने अपने वार्ड पार्षद को लेकर भी नाराजगी जताई. उनका आरोप है कि चुना हुआ प्रतिनिधि भी वार्ड की समस्याओं के बीच नजर नहीं आता.