/भिंड की पॉश कॉलोनी में सड़कों पर ‘धान की खेती’, ग्रामीणों ने सड़कों पर रोपी धान की पौध, जानिए क्या है पूरी कहानी?

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भिंड की शास्त्री नगर ए ब्लॉक कॉलोनी को शहर की पॉश रिहायशी कॉलोनियों में गिना जाता है, लेकिन इन दिनों यहां हालात देखकर तस्वीर कुछ और ही नजर आती है. लगातार बारिश के बाद कॉलोनी की सड़कें पानी से लबालब हैं और गलियां जलमग्न पड़ी हैं. जलभराव से परेशान रहवासियों और किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अब इसी सड़क को खेत बना दिया. पानी के बीच धान की पौध रोपकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की. भिंड में पॉश कॉलोनी की यह तस्वीर नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है.
कॉलोनीवासियों का कहना है कि जल निकासी की समस्या कोई नई नहीं है. इसे लेकर नगर पालिका के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला और जमीन पर हालात नहीं बदले. रहवासियों के मुताबिक कॉलोनी के चारों तरफ बनाई गई सड़कों का लेवल इतना ऊंचा कर दिया गया है कि पानी निकलने का रास्ता ही बंद हो गया. बारिश होते ही पानी गलियों में भर जाता है और घरों के सामने जलभराव की स्थिति बन जाती है. भिंड नगर पालिका और शास्त्री नगर जलभराव का यह मामला अब स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है.
पानी में छिपे गड्ढों ने बढ़ाई मुसीबत
जलभराव के कारण सड़क पर पानी इतना जमा है कि नीचे बने गड्ढे दिखाई तक नहीं देते. रहवासियों का कहना है कि कई लोग पानी में गड्ढे नहीं देख पाने के कारण गिरकर घायल हो चुके हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को उठानी पड़ रही है. लोगों का कहना है कि जिस शास्त्री नगर ए ब्लॉक में बेहतर सुविधाओं की उम्मीद के साथ परिवार रहते हैं, वहीं अब रोजमर्रा की आवाजाही मुश्किल हो गई है. रहवासियों ने अपने वार्ड पार्षद को लेकर भी नाराजगी जताई. उनका आरोप है कि चुना हुआ प्रतिनिधि भी वार्ड की समस्याओं के बीच नजर नहीं आता.
सड़कें ऊंची हुईं, पानी निकासी बंद
रहवासियों का दावा है कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि कॉलोनी में रहने वाले कई संपन्न परिवार भी अपने मकान बेचकर दूसरी जगह जाने लगे हैं. लोगों का कहना है कि लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके मकान बनाने के बाद भी उन्हें सड़क, नाली और जल निकासी जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है. भिंड शास्त्री नगर में धान की पौध रोपकर किया गया प्रदर्शन इसी नाराजगी का नतीजा है. प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि अगर पॉश कॉलोनी के लोगों को भी जलभराव और कीचड़ से होकर निकलना पड़े, तो फिर नगर पालिका की व्यवस्थाएं आखिर किसके लिए हैं.
जल्द समाधान नहीं तो आंदोलन होगा
किसान कांग्रेस ने नगर पालिका प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि अगर जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान जल्द नहीं किया गया, तो कांग्रेस कार्यकर्ता और रहवासी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे. लोगों का सवाल सीधा है कि जब नगर पालिका को समस्या की जानकारी बार-बार दी जा चुकी है, तो समाधान कब होगा. आखिर कब तक शास्त्री नगर के रहवासी जलभराव के बीच रहने को मजबूर रहेंगे. सड़क पर रोपी गई धान की पौध अब नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल बन गई है.