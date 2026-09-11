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भिंड की पॉश कॉलोनी में सड़कों पर ‘धान की खेती’, ग्रामीणों ने सड़कों पर रोपी धान की पौध, जानिए क्या है पूरी कहानी?

Bhind Waterlogging News: भिंड की शास्त्री नगर ए ब्लॉक कॉलोनी में जलभराव से परेशान रहवासियों और किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान की पौध रोपकर विरोध जताया. लोगों का आरोप है कि ऊंची सड़कों के कारण पानी की निकासी बंद हो गई है.

Written ByPradeep Sharma
Published: Sep 11, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:43 PM IST
भिंड की पॉश कॉलोनी में सड़कों पर ‘धान की खेती’, ग्रामीणों ने सड़कों पर रोपी धान की पौध, जानिए क्या है पूरी कहानी?
Image Credit: ZEE MEDIA

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