Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2975046
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

दर्शन करने पहुंचे लोगों की फटी रह गईं आखें, शिव मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त; नंदी की मूर्ति भी उखाड़ी

MP News: भिंड में शिव मंदिर के साथ तोड़फोड़ की खबर सामने आई है. मंदिर में विराजमान नंदी जी की मूर्ति को भी जमीन से उखाड़ा गया है. आशंका है कि मंदिर में खजाने की खोज में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऐसा किया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

bhind news
bhind news

shiva temple in bhind damaged: मध्य प्रदेश के भिंड जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. जिले में स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है. इसके अलावा, इस धार्मिक स्थल पर विराजमान नंदी की मूर्ति भी उखाड़ी गई है. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. बड़ी तादाद में घटनास्थल पर पहुँचे लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की माँग की है.

शिव मंदिर में तोड़फोड़
भिंड की जनता में इस वक्त भारी आक्रोश है. जिले में स्थित शिव मंदिर के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है. मंदिर में तोड़फोड़ किसने की, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मंदिर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है. मंदिर में प्रवेश करते ही मूर्तियाँ अपने स्थान से उखड़ी दिखाई दे रही हैं.

नंदी की मूर्ति भी उखाड़ी
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मंदिर के पास इकट्ठा हो गए. हालाँकि, इनमें से किसी को भी आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं है. मंदिर में घुसते ही, मंदिर की जमीन भी खुदी हुई दिखाई दी. नंदी जी की मूर्ति को भी उखाड़ा गया है. बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा ग्यारहवीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

खजाने की खोज में की गई तोड़फोड़
आशंका है कि मंदिर में गड़े धन की वजह से मंदिर की जमीन को खोदा गया है और मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर के नाम 200 बीघा जमीन लिखित है. बियाबान जंगल में स्थित इस मंदिर में पुजारी राधाकृष्ण सुबह-शाम पूजा करने आते हैं. पुजारी राधाकृष्ण की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक भावनाएँ आहत करने की धारा 295 के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है. रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा, भिंड.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भिंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

bhind news hindi

Trending news

mp news
मंदसौर में दर्दनाक हादसा, एक्सप्रेस-वे पर पुलिया से गिरी एम्बुलेंस, 2 की मौत
indore news
इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़, किया गलत ढंग से टच; पुलिस ने...
mp news
'श्रद्धा जैसी लड़की 35 टुकड़ों में न कटे', भजन गायिका शहनाज अख्तर का बड़ा बयान
Katni News
फिर हैकर्स के निशाने पर कटनी कलेक्टर, फर्जी फेसबुक पेज पर फोटो का हुआ गलत इस्तेमाल
mp news
कॉलेज की मर्यादा गई तेल लेने, एक से बढ़कर एक धुरंधर बना रहे यहां ट्रेंडी रील्स
Korba News
कोरबा में गजब के चोर, रात के अंधेरे में सब्जी व्यापारी के घर घुसे, ले उड़े टमाटर
bhopal news
भोपाल में BJP की देर रात वर्चुअल मीटिंग, टीम हेमंत खंडेलवाल की लगी क्लास, मिली नसीहत
mp news today
MP News Today: एमपी बना देश का नंबर 1 टमाटर उत्पादक राज्य, पढ़िए 25 अक्टूबर की खबरें
ISIS
लैपटॉप, घड़ी, झंडा.. टाइमर बम से ब्लास्ट का प्लान, ISIS आतंकियों के पास क्या मिला?
mp news
MP में यहां हिन्दू बच्चों को योग की आड़ में सिखाए जा रहे नमाज के आसन ? मचा बवाल