दर्शन करने पहुंचे लोगों की फटी रह गईं आखें, शिव मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त; नंदी की मूर्ति भी उखाड़ी

shiva temple in bhind damaged: मध्य प्रदेश के भिंड जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. जिले में स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है. इसके अलावा, इस धार्मिक स्थल पर विराजमान नंदी की मूर्ति भी उखाड़ी गई है. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. बड़ी तादाद में घटनास्थल पर पहुँचे लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की माँग की है.

शिव मंदिर में तोड़फोड़

भिंड की जनता में इस वक्त भारी आक्रोश है. जिले में स्थित शिव मंदिर के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है. मंदिर में तोड़फोड़ किसने की, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मंदिर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है. मंदिर में प्रवेश करते ही मूर्तियाँ अपने स्थान से उखड़ी दिखाई दे रही हैं.

नंदी की मूर्ति भी उखाड़ी

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मंदिर के पास इकट्ठा हो गए. हालाँकि, इनमें से किसी को भी आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं है. मंदिर में घुसते ही, मंदिर की जमीन भी खुदी हुई दिखाई दी. नंदी जी की मूर्ति को भी उखाड़ा गया है. बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा ग्यारहवीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था.

खजाने की खोज में की गई तोड़फोड़

आशंका है कि मंदिर में गड़े धन की वजह से मंदिर की जमीन को खोदा गया है और मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर के नाम 200 बीघा जमीन लिखित है. बियाबान जंगल में स्थित इस मंदिर में पुजारी राधाकृष्ण सुबह-शाम पूजा करने आते हैं. पुजारी राधाकृष्ण की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक भावनाएँ आहत करने की धारा 295 के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है. रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा, भिंड.

