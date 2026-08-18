/Explainer: सड़क पर आवारा मेवशी और जानलेवा हादसे... भिंड हादसे के बाद सवाल, आखिर हाईवे पर क्यों पहुंचते हैं पशु, क्या है समाधान?

हाईवे पर आवारा मवेशियों की कितनी बड़ी समस्या?

हाईवे पर आवारा मवेशियों का होना अब सिर्फ ट्रैफिक की परेशानी नहीं रह गई है. यह सड़क सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है. खासकर रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है. नेशनल हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती हैं और काले रंग के मवेशियों को काली सड़क पर दूर से देख पाना मुश्किल होता है. ऐसे में चालक को जब तक मवेशी दिखाई देता है, तब तक काफी बहुत देर हो चुकी होती है. अचानक रास्ते में आए जानवर से बचने के लिए, ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा सकते हैं या गाड़ी को तेजी से मोड़ सकते हैं. इससे वाहन पलटने, किसी दूसरी गाड़ी से टकराने या कई गाड़ियों के आपस में टकराने का खतरा बढ़ जाता है. दूसरे शब्दों में, दुर्घटनाएं न केवल जानवर से सीधी टक्कर से हो सकती हैं, बल्कि उससे बचने की कोशिश में भी हो सकती हैं. इन हादसों में केवल इंसानों की ही मौत नहीं होती, बल्कि बड़ी संख्या में मवेशियों की भी मौत हो जाती है. इसके अलावा, गाड़ी के नुकसान, इलाज के खर्च और परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत या चोट के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है.