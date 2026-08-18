/Explainer: सड़क पर आवारा मेवशी और जानलेवा हादसे... भिंड हादसे के बाद सवाल, आखिर हाईवे पर क्यों पहुंचते हैं पशु, क्या है समाधान?

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मध्य प्रदेश में हाईवे पर आवारा मवेशियों की मौजूदगी अब सिर्फ ट्रैफिर की परेशानी नहीं, बल्कि जानलेवा खतर बनती जा रही है. भिंड जिले में नेशनल हाईवे (NH) 719 पर मंगलवार रात मवेशियों को बचाने की कोशिश में मजदूरों से भरी पिकअप सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई. हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. यह हादसा एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर हाईवे पर मवेशी पहुंचते क्यों हैं? रात में इनके अचानक सामने आने से खतरा कितना बढ़ जाता है? सरकार की नीतियां क्या हैं और समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है? आइए जानते हैं इस एक्सप्लेनर में...
रात में हाईवे पर कम दिखाई देने के कारण खतरा बढ़ जाता है. खासकर काले रंग के मवेशी, काली डामर वाली सड़क पर आसानी से दिखाई नहीं देते. तेज रफ्तार में ड्राइवर के पास अचानक सामने आने वाले मवेशियों से बचने के लिए अक्सर काफी समय नहीं होता. ऐसी स्थितियों में ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, या फिर गाड़ी दूसरी लेन में मोड़ देता है. पीछे या सामने से आ रहे वाहन की मौजूदगी में यह फैसला टक्कर, वाहन पलटने और कई वाहनों के भिड़ने की वजह बन सकता है. यानी मवेशी से टक्कर का खतर जितना बड़ा है, उससे बचने की कोशिश में होने वाला हादसा भी उसना ही गंभीर हो सकता है.
हाईवे पर आवारा मवेशियों की कितनी बड़ी समस्या?
हाईवे पर आवारा मवेशियों का होना अब सिर्फ ट्रैफिक की परेशानी नहीं रह गई है. यह सड़क सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है. खासकर रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है. नेशनल हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती हैं और काले रंग के मवेशियों को काली सड़क पर दूर से देख पाना मुश्किल होता है. ऐसे में चालक को जब तक मवेशी दिखाई देता है, तब तक काफी बहुत देर हो चुकी होती है. अचानक रास्ते में आए जानवर से बचने के लिए, ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा सकते हैं या गाड़ी को तेजी से मोड़ सकते हैं. इससे वाहन पलटने, किसी दूसरी गाड़ी से टकराने या कई गाड़ियों के आपस में टकराने का खतरा बढ़ जाता है. दूसरे शब्दों में, दुर्घटनाएं न केवल जानवर से सीधी टक्कर से हो सकती हैं, बल्कि उससे बचने की कोशिश में भी हो सकती हैं. इन हादसों में केवल इंसानों की ही मौत नहीं होती, बल्कि बड़ी संख्या में मवेशियों की भी मौत हो जाती है. इसके अलावा, गाड़ी के नुकसान, इलाज के खर्च और परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत या चोट के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है.
आखिर हाईवे पर ही क्यों जमा होते हैं मवेशी?
सवाल यह उठता है कि मवेशी हाईवे की ओर क्यों खिंचे चले आते हैं? इसके कई व्यावहारिक कारण हैं.
गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना क्यों जरूरी?
आवारा मवेशियों को गौशालाओं में रखने की व्यवस्था तभी लंबे समय तक प्रभावी रह सकती है, जब गौशालाओं में पर्याप्त क्षमता और संसाधन हों. सिर्फ सरकारी अनुदान के भरोसे गौशालाओं का संचालन करने से व्यवस्था पर लगातार आर्थिक दबाव बना रहेगा. इसके लिए गौशालाओं को आत्मनिर्भर मॉडल से जोड़ने की जरूरत है. गाय के गोबर से जैविक खाद, बायोगैस और दूसरे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं. इससे गौशालाओं के लिए आय का जरिया बन सकता है और उनके संचालन की लागत कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इसके लिए सिर्फ योजना बनाने से काम नहीं चलेगा. गौशालाओं की क्षमता, चारा, पानी, साफ-सफाई, पशु चिकित्सा और निगरानी के लिए नियमित इंतजाम करना भी जरूरी है.
हाईवे पर 24x7 पेट्रोलिंग क्यों जरूरी है?
सड़क पर आवारा मवेशियों के आने को पूरी तरह से रोकने में समय लग सकता है. ऐसे में तत्काल समाधान के तौर पर विशेश हाईवे पेट्रोलिंग बेहद जरूरी है. NHAI के कर्मचारियों और राज्य पुलिस की संयुक्त टीमें हाईवे के उन हिस्सों पर चौबीसों घंटे नजर रख सकती हैं, जहां खतरा ज्यादा होता है. उन जगहों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां रात में पहले मवेशियों से जुड़े हादसे हो चुके हैं. सड़क पर मवेशी दिखने पर, पेट्रोलिंग टीमों को तुरंत उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने का इंतजाम करना चाहिए. इसके अलावा, CCTV, सेंसर और रियल-टाइम अलर्ट जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ड्राइवरों को सड़क पर आगे आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी जा सकती है.
क्या हो सकते हैं ठोस समाधान?
कान पर टैग लगाना और डिजिटल ट्रैकिंग
आवारा मवेशियों की समस्या को रोकने के लिए, जानवरों की पहचान करना और उनके मालिक की जवाबदेही तय करना जरूरी है. इसके लिए जानवरों के कान पर टैग लगाने का तरीका अपनाया जा सकता है. हर जानवर के टैग को एक डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ा जा सकता है, जिसमें मालिक की जानकारी हो. अगर कोई जानवर हाईवे या सड़क पर घूमता हुआ मिलता है, तो टैग से उसके मालिक की पहचान की जा सकेगी. इसके बाद मवेशी को छोड़ने वाले मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है और बार-बार ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इससे मवेशी मालिकों में जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ेगी.
हाईवे के किनारे फेंसिंग
हाईवे के उन हिस्सों पर मवेशियों के लिए फेंसिंग लगाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जहां मवेशियों से जुड़े हादसे अक्सर होते हैं. हाईवे के दोनों तरफ मजबूत बैरियर या फेंसिंग लगाई जा सकती है. खासकर दुर्घटना की आशंका वाले (ब्लैक स्पॉट) पर और गांवों या बाजारों के पास. इससे मवेशियों को सीधे सड़क पर आने से रोका जा सकेगा, जहां मुमकिन हो, वहां ग्रीन बैरियर या झाड़ियों की प्राकृतिक पट्टी भी विकसित की जा सकती है. हालांकि, फेंसिंग के साथ-साथ मवेशियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग पॉइंट बनाना भी जरूरी है, ताकि वे हाईवे को असुरक्षित तरीके से पार करने की कोशिश न करें.
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