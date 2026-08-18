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Explainer: सड़क पर आवारा मेवशी और जानलेवा हादसे... भिंड हादसे के बाद सवाल, आखिर हाईवे पर क्यों पहुंचते हैं पशु, क्या है समाधान?

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में NH-719 पर मवेशियों को बचाने की कोशिश में मजदूरों से भरी पिकअप डंपर से टकरा गई, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई. इस हादसे ने हाईवे पर आवारा मवेशियों की मौजूदगी और उनसे बढ़ते सड़क हादसों के खतरे को एक बार फिर सामने ला दिया है. इस एक्सप्लेनर में जानिए कि मवेश हाइवे पर क्यों पहुंचते हैं? रात में इनसे खतरा क्यों बढ़ जाता है? और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की नीति क्या है?

Written ByPooja
Published: Aug 18, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:42 PM IST
Explainer: सड़क पर आवारा मेवशी और जानलेवा हादसे... भिंड हादसे के बाद सवाल, आखिर हाईवे पर क्यों पहुंचते हैं पशु, क्या है समाधान?

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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