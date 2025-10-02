एमपी में पुलिस की बेशर्मी कैद! FIR से पहले थाने में धुलवाई कार, खून से लथपथ घायल तड़पता रहा बाहर

Bhind Police News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां खून से लथपथ रिपोर्ट लिखाने पहुंचे फरियादी के भाई से थानेदार ने पहले गाड़ी धुलवाई, फिर एफआईआर दर्ज की. जबकि नियम के अनुसार पुलिस को सबसे पहले घायल को अस्पताल भेजना चाहिए था, लेकिन दरोगा जी घायल के भाई से गाड़ी धुलवाने में लगे रहे. इस दौरान घायल थाने के बाहर खून से लथपथ बैठा रहा और उसके सिर से खून बहता रहा. पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एक घंटे बाद एफआईआर दर्ज की और दूसरी पार्टी से पैसे लेकर उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया.

इस शर्मनाक घटना से दबोह थाने में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं. यह मामला पुलिस की लापरवाही और संवेदनहीनता दोनों को उजागर करता है. जानकारी के अनुसार, लहार के दबोह थाना क्षेत्र के बरथरा गांव निवासी श्यामू परिहार और उसके चाचा नारायण परिहार के बीच मकान बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. मंगलवार को श्यामू अपने घर की दीवार बनवा रहा था, तभी चाचा नारायण परिहार और कोमल परिहार आ गए और गाली-गलौज करते हुए कुल्हाड़ी व लाठी-डंडे से हमला कर दिया, जिससे श्यामू गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

घटना के बाद श्यामू का भाई रामू उसे घायल अवस्था में दबोह थाने लेकर पहुंचा, लेकिन वहां पुलिस का संवेदनहीन चेहरा सामने आया. थाने में मौजूद एसआई रविंद्र कुमार मांझी ने न तो घायल को अस्पताल भेजा और न ही तुरंत कार्रवाई की. उन्होंने पहले अपनी कार धुलवाना जरूरी समझा. करीब एक घंटे की देरी के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. फरियादी ने इसका विरोध किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. यह वीडियो अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

वायरल वीडियो पर SI ने दी सफाई

वायरल वीडियो के बाद एसआई रविंद्र मांझी ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल किया गया है, वह दो अलग-अलग वीडियो को जोड़कर बनाया गया है. उनका कहना है कि सुबह जब एक पक्ष थाने आया था, तो उसे अस्पताल भेज दिया गया था और उसी वक्त पहला वीडियो बनाया गया. बाद में दोपहर में जब वह गाड़ी साफ कर रहे थे, तब घायल का भाई आया और उसके साथ गाड़ी साफ करने लगा. उसी समय दूसरा वीडियो बनाया गया और दोनों को मिलाकर वायरल कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि उन्होंने दोनों पक्षों की शिकायतों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की है और उनका कोई दोष नहीं है.

