/TET के विरोध में दिल्ली जा रहे भिंड के शिक्षकों को पुलिस ने रोका, बसें जब्त, रात 3 बजे तक चला हंगामा

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टीईटी परीक्षा के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे भिंड के सैकड़ों शिक्षकों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया. दिल्ली पुलिस के निर्देश पर भिंड पुलिस ने शिक्षकों की बसों को रोकने की कार्रवाई की, जिसके बाद शिक्षक आक्रोशित हो गए. दिल्ली जाने से रोके जाने के विरोध में बड़ी संख्या में शिक्षक शहर कोतवाली पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान शिक्षकों और कोतवाली टीआई के बीच तीखी बहस भी हुई.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का देशभर में विरोध तेज हो गया है. इसी कड़ी में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे मध्य प्रदेश के सैकड़ों शिक्षकों को पुलिस ने शनिवार रात रोक लिया. बसों को जब्त किए जाने से आक्रोशित शिक्षक देर रात कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
दिल्ली जाने पर अड़े शिक्षक
शिक्षकों के दिल्ली कूच की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने भिंड पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से संपर्क कर उन्हें दिल्ली नहीं जाने की समझाइश दी. हालांकि, शिक्षक अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाने पर अड़े रहे. पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें रोकने की कार्रवाई की.
घेराबंदी कर बसों को रोका
शिक्षकों ने अपनी बसों की लोकेशन पुलिस से छिपाकर रखी थी. शनिवार रात करीब 7:30 बजे जैसे ही बसें दिल्ली के लिए रवाना हुईं, पुलिस ने रात करीब 8 बजे घेराबंदी कर उन्हें रोक लिया और बसों को जब्त कर लिया. इसके विरोध में रात करीब 11 बजे सैकड़ों शिक्षक भिंड कोतवाली थाने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.
पुलिस - शिक्षकों में बहस
स्थिति को संभालने के लिए एसडीएम अखिलेश शर्मा और सीएसपी निरंजन राजपूत मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने शिक्षकों को समझा-बुझाकर वापस लौटने की अपील की, लेकिन शिक्षक दिल्ली जाने की अनुमति देने की मांग पर अड़े रहे. कोतवाली में धरने के दौरान शिक्षकों और टीआई के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली. पुलिस अधिकारियों ने स्थिति शांत कराने का प्रयास किया.
मांगों को लेकर आंदोलन
शिक्षकों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोककर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है. वहीं, शिक्षक संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन का ऐलान किया है. संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा.
धरना देने की चेतावनी
टीईटी परीक्षा के विरोध की आवाज अब भिंड की सड़कों से दिल्ली तक पहुंचती नजर आ रही है. शिक्षक दिल्ली जाना चाहते हैं, जबकि पुलिस उन्हें रोक रही है और इसी को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हैं. हालांकि, रात करीब 3 बजे तक चले हंगामे के बाद शिक्षक कोतवाली से चले गए. शिक्षकों ने सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना देने की चेतावनी दी है.
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