/TET के विरोध में दिल्ली जा रहे भिंड के शिक्षकों को पुलिस ने रोका, बसें जब्त, रात 3 बजे तक चला हंगामा

टीईटी परीक्षा के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे भिंड के सैकड़ों शिक्षकों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया. दिल्ली पुलिस के निर्देश पर भिंड पुलिस ने शिक्षकों की बसों को रोकने की कार्रवाई की, जिसके बाद शिक्षक आक्रोशित हो गए. दिल्ली जाने से रोके जाने के विरोध में बड़ी संख्या में शिक्षक शहर कोतवाली पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान शिक्षकों और कोतवाली टीआई के बीच तीखी बहस भी हुई.