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TET के विरोध में दिल्ली जा रहे भिंड के शिक्षकों को पुलिस ने रोका, बसें जब्त, रात 3 बजे तक चला हंगामा

Bhind Teachers Protest: TET के विरोध में दिल्ली जा रहे भिंड के सैकड़ों शिक्षकों की बसें पुलिस ने रास्ते में रोककर जब्त कर लीं. इसके विरोध में शिक्षक कोतवाली पहुंचे और धरने पर बैठ गए. रात 3 बजे तक हंगामा चला. शिक्षकों ने सुबह कलेक्ट्रेट पर धरना देने की चेतावनी दी है.

Written ByPradeep Sharma
Published: Aug 30, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:06 AM IST
TET के विरोध में दिल्ली जा रहे भिंड के शिक्षकों को पुलिस ने रोका, बसें जब्त, रात 3 बजे तक चला हंगामा
Image Credit: ZEE MEDIA

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