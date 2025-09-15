MP-UP से राजस्थान तक आतंक, लग्जरी कार से रेकी; भिंड पुलिस के जाल में फंसा अंतरराज्यीय चोर गिरोह
MP-UP से राजस्थान तक आतंक, लग्जरी कार से रेकी; भिंड पुलिस के जाल में फंसा अंतरराज्यीय चोर गिरोह

Bhind News: भिंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जिसमें करीब 1 दर्जन चोरियों का खुलासा हुआ है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 लाख रुपए से अधिक के समान बरामद किए हैं.

 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:51 PM IST
MP-UP से राजस्थान तक आतंक, लग्जरी कार से रेकी; भिंड पुलिस के जाल में फंसा अंतरराज्यीय चोर गिरोह

Bhind Police: भिंड पुलिस को अंतर राज्यीय चोर गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, पकड़े गए चोरों से एक दर्जन चोरियों का खुलासा हुआ है, गिरफ्तार आरोपियों से 60 लाख रुपए की सोने चांदी के जेवरात के अलावा ट्रैक्टर और चोरी में रेकी करने के लिए उपयोग होंने बाली एक लग्जरी कार भी बरामद हुई है.

भिंड पुलिस अधीक्षक असित यादव ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि बीती 4 अप्रैल को सुरपुरा थाना अंतर्गत रमा गांव के रहने वाले लालजी सिंह यादव के घर से चोर लाखों रुपए सोने चांदी के जेवर चुरा ले गए थे, उसके कुछ दिन बाद ही परा गांव से सुरेश बघेल का महिंद्रा ट्रैक्टर चोरी हो गया था, साथ ही जिले में चोरी की वारदातों का अचानक इजाफा हुआ था. जिसके चलते, भिंड पुलिस की पुलिसिंग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे. 

पुलिस ने ऐसे बिछाया जाल
चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने चोरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया. जिसमें अटेर, उमरी, बरोही,भरौली,सुरपुरा, झाँकरी, पाबई, मछंड और साइबर सेल सहित नौ थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और बीते रोज सूचना मिली कि कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आकॉन की पुलिया के पास छिपे हुए हैं. घेराबंदी कर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. 

गिरफ्तार किए आरोपियों की पहचान आगरा जिले के खेड़ा राठौर थाना अंतर्गत जोमर्दपुरा गांव का रहने वाला विनोद गुर्जर, मुरैना जिले के बागचीनी थाना अंतर्गत दोनई ही गांव का रहने वाला गूंगा गुर्जर, मुरैना जिले के देवगढ़ थाना अंतर्गत खुलावली गांव का रहने वाला माधो उर्फ उदय सिंह गुर्जर के रूप में हुई है. आरोपियों ने राम गांव में हुई चोरी की वारदात को कबूला और चोरी गये सोने चांदी के जेबरात बरामद किये, 

स्विफ्ट कार से करते थे रेकी
चोरों के खिलाफ जिला भिंड जिला मुरैना जिला ग्वालियर उत्तर प्रदेश के जिला आगरा राजस्थान के जिला धौलपुर में चोरी की कई अपराध दर्ज है, वहीं चोरी करने वाले दूसरे गिरोह की दो सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. जिसमें रोन थाना इलाके की मछंड गांव का रहने वाला जितेंद्र नगाइच, उत्तर प्रदेश के जालौन के तोपखाना मोहल्ला का रहने वाला मोहम्मद आशिक को गिरफ्तार किया है, जिसकी कब्जे से पुलिस ने परा गांव से चोरी किया ट्रैक्टर और एक स्विफ्ट कार बरामद की है. जिससे चोरी से पहले यह लोग रेकी करने मैं उपयोग करते थे, साथ ही चोरी किए हुए सोने चांदी के गहने बरामद किए और उन्होंने 10 चोरियां कबुल की है जिनका चोरी गया हुआ सोने चांदी का मशरूका बरामद हुआ है.

