Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2959658
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बीमार अस्पताल का कैसे हो इलाज? हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार, मरीजों को घर से लाने पड़ रहे बिस्तर

Bhind News: कई वर्षों से कायाकल्प पुरस्कार जीत रहा भिंड जिला अस्पताल अब गंदगी और बदहाली में डूबा हुआ है. ज़िम्मेदार लोग अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीमार अस्पताल का कैसे हो इलाज? हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार, मरीजों को घर से लाने पड़ रहे बिस्तर

Bhind District Hospital: मध्य प्रदेश का भिंड जिला अस्पताल जो लगातार कई वर्षों से "कायाकल्प पुरस्कार" जीत रहा है अब साफ़-सफ़ाई और बुनियादी ढांचे के मामले में पूरी तरह से बदहाल है. सबसे ज़्यादा ख़राब हालात इसके आईसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) वार्ड में हैं जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है. हालात ऐसे हैं कि जब अस्पताल ही बीमार हो तो इलाज कैसे होगा?

यह भी पढ़ें: MY अस्पताल में चमत्कार, युवक की आंख में घुसा कंबल कीड़ा, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर बचाई रोशनी

 

Add Zee News as a Preferred Source

भिंड जिला अस्पताल की हालत खराब
दरअसल,  भिंड जिला अस्पताल जो लंबे समय तक कयाकल्प अवार्ड जीतता रहा है अब साफ-सफाई और बेहतर व्यवस्थाओं के मामले में बदहाल स्थिति में है. अस्पताल के आईसीयू वार्ड में बेड सीटों की गंभीर कमी है, जिससे मरीज अपने घर से बिस्तर लाकर अस्पताल के पलंग पर बिछाते हैं. इस स्थिति में मरीज और उनके अटेंडर अस्पताल के पलंगों पर बैठकर ही भोजन करते नजर आते हैं, जो संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा है. आईसीयू वार्ड में अटेंडर का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन मरीज और उनके अटेंडर जमीन पर लेटे हुए पाए गए.

मरीजों को घर से लाने पड़ रहे बिस्तर
जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मरीजों के लिए चादरें नहीं हैं और मरीज घर से लाए गए बिस्तर को अस्पताल के बेड पर बिछाते देखे जा सकते हैं. मरीज और उनके तीमारदार बेड पर बैठकर खाना खाते नजर आते हैं, जिससे मरीजों को और भी बीमारी का खतरा बना रहता है. आईसीयू वार्ड (इंटेंसिव केयर यूनिट) में, जहां अटेंडर को भी जाने की अनुमति नहीं है, मरीज और उनके तीमारदार बेड और फर्श पर लेटे नजर आते हैं.

जिम्मेदारों ने  झाड़ा पल्ला
इतना ही नहीं आईसीयू वार्ड के बाहर रखे कूड़ेदान में गुटखा खाने के बाद निकली गंदगी साफ दर्शाती है कि जिला अस्पताल अब पूरी तरह से गंदगी और बदहाली की चपेट में है. जब इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी सिविल सर्जन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसके लिए आम जनता को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया. (रिपोर्ट- प्रदीप शर्मा)

TAGS

mp newsbhind news

Trending news

mp news
बीमार अस्पताल का कैसे हो इलाज? हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार,घर से लाने पड़ रहे बिस्तर
Mohan Yadav
भावांतर योजना से खिले किसानों के चेहरे, CM मोहन यादव का इस अंदाज में जताया आभार
Vishnu Deo Sai
CM साय ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में दिखाई सख्ती, कहा-जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
chhattisgarh news
नारायणपुर-अबूझमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगा NH 130-D, नक्सल क्षेत्र में होगा तेज विकास
diwali 2025
MP में 20 या 21, दिवाली की छुट्टी कब? स्कूल-कॉलेज, बैंक-ऑफिस कितने दिन रहेंगे बंद
MP Today Live
MP Today Live: भोपाल में अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के लगे पोस्टर्स,पढें बड़ी खबर
jyotiraditya scandia
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुरुषों से क्यों खाली करवाया मंच, कहा-आप सभी नीचे उतर जाएं
cm mohan yadav
CM मोहन यादव 1 क्लिक में ट्रांसफर करेंगे 200 करोड़ रुपये,इन लोगों को होगा सीधा फायदा
Mandsaur News
आलू के चिप्स के नीचे छिपा रखा था नशे का जखीरा, CBN की सूझबूझ से फेल हुई चाल
bhopal news
यात्रियों के मजे ही मजे! नई दिल्ली स्टेशन की तरह भोपाल में भी मिलेगी ये खास सुविधा