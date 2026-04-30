चंबल में तेज रफ्तार फिर बनी मौत, भिंड जिले में बड़ा हादसा, एक पल में तीन जिंदगी खत्म

Road Accident In Bhind: भिंड जिले में एक बार फिर रफ्तार का खौफनाक चेहरा सामने आया है. जहां दो बाइक की आमने-सामने हुई टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. यह दिल दहलाने वाली घटना आखिर थाना इलाके के प्रताप पाड़ा रोड स्थित बलारपुरा मोड के पास हुई थी.

बुधवार रात की घटना

घटना बुधवार की बताई जा रही है. जहां रात में 8 बजे करीब दो तेज रफ्तार बाइकों की सामने ऐसी भिड़ंत हुई की दो परिवार के तीन लोग खत्म हो गए. जबकि एक युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. मृतकों में एक बाइक पर सवार सोनी राम प्रजापति और उनकी पत्नी किरण देवी है, दूसरी बाइक सवार अरुण जाटव की मृत्यु हो गई है. बताया जा रहा है कि सोनी राम प्रजापति अपनी पत्नी किरण के साथ भिंड न्यायालय से तारीख पेशी कर वापस अपने घर खेरा मोदना गांव लौट रहे थे, दूसरी बाइक पर सवार मुरैना जिले के अंबा इलाके के काली तारा गांव के रहने वाले अनूप जाटव और उसका साथी प्रवेश रिश्तेदारी में भिंड आ रहा था.

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तभी बलारपुर के पास तेज रफ्तार दोनों बाइकों की आमने-सामने से भिंड़त हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी के दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद मंजर इतना भय्यर रहता है कि देखने हैरान रह गए. आधा घंटे तक चारों लोग सड़क पर तड़पते रहे. मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत सभी को जिला अस्पताल भिजवाया. जहां पर डॉक्टर ने तीन लोगों को मत घोषित कर दिया और चौथा की गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक दर्ज कर मामले की प्रताप शुरू कर दी है।.रफ्तार के इस कहर ने दो परिवार तबाह कर दिए हैं, जबकि तीसरे परिवार का चिराग जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है.

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