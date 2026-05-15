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भिंड में भीषण आग का तांडव, तीन मंजिला इमारत धू-धू कर जली, लाखों का नुकसान

Bhind News: शुक्रवार सुबह भिंड शहर में इटावा रोड पर स्थित एक तीन-मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. दूसरी मंजिल पर स्थित सरसों के तेल के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया.

Written By  Pradeep Sharma|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 15, 2026, 02:09 PM IST
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भिंड में भीषण आग का तांडव, तीन मंजिला इमारत धू-धू कर जली, लाखों का नुकसान

Bhind News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले के इटावा रोड पर 17वीं बटालियन के सामने उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तीन-मंजिला इमारत अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई. दूसरी मंजिल पर स्थित सरसों के तेल के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भड़की यह आग, महज कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर गई और पलक झपकते ही उसने दूसरी और तीसरी, दोनों मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया.

तीन मंजिला इमारत बनी आग का गोला
आग इतनी भीषण थी कि इमारत से उठती ऊंची-ऊंची लपटों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. बताया जा रहा है कि इस आग के कारण लगभग 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर पेंट और डाई रखने वाला एक गोदाम चल रहा था, जबकि ऊपरी मंजिलों पर बड़ी मात्रा में सरसों का तेल रखा हुआ था. सुबह करीब 9:30 बजे, अचानक दूसरी मंजिल से धुआं निकलने लगा, और देखते ही देखते आग तीसरी मंजिल तक भी फैल गई.  जैसे-जैसे तेल के ड्रम गर्म होते गए आग और भी तेजी से फैलती गई.

हो सकता था बड़ा हादसा
घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश में जरा भी देर नहीं की. सूचना मिलते ही भिंड नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई. लेकिन आग की भीषणता को देखते हुए फूप से भी अतिरिक्त फायर टेंडर बुलाने पड़े. दो घंटे की लगातार मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आखिरकार आग पर काबू पा लिया. एक बड़ी राहत की बात यह रही कि आग नीचे के तल पर स्थित पेंट और रंग के गोदाम तक नहीं पहुंची. यदि आग उस हिस्से तक फैल जाती, तो एक धमाका हो सकता था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था.

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लाखों का नुकसान
गोदाम को ठीक समय पर खाली करा लिया गया, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई. गोदाम में रखा सामान जैसे सरसों और तेल पूरी तरह से नष्ट हो गया. इस बीच लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया. फिलहाल, पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है.

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