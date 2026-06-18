/शादी की खुशियां मातम में बदलीं, नदी में नहाने गए भिंड के तीन युवक डूबे, रेस्क्यू के बाद शव बरामद

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Three Youths Drowned-भिंड जिले के मिहोना थाना अंतर्गत ग्राम लिधौरा और अंतियनपुरा गांव में उस समय मातम पसर गया, जब शादी समारोह की खुशियों के बीच एक दर्दनाक हादसे की खबर पहुंची. उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित पहुज नदी में नहाने गए 17 युवकों के समूह में शामिल तीन युवक गहरे पानी में डूब गए. साथी युवकों ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन गहरे गड्ढे में चले जाने के कारण उनका पता नहीं लग सका. घटना की जानकारी मिलते ही माधोगढ़ थाना पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और गोताखोरों की मदद से एक घंटे की मशक्कत के बाद तीनों युवकों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए.
घूमने और नहाने गए थे सभी दोस्त
जानकारी के अनुसार, लिधौरा और अंतियनपुरा गांव के करीब 17 युवक एक रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए थे. गुरुवार दोपहर को सभी युवक घूमने और स्नान करने के उद्देश्य से जालौन जिले के गोपालपुर गांव के पास बहने वाली पहुज नदी पर पहुंचे थे.
गहराई का अंदाजा नहीं होने से हुआ हादसा
नहाने के दौरान 19 वर्षीय जगमोहन बघेल, 15 वर्षीय सुधीर बघेल और 20 वर्षीय अवनीश यादव नदी के गहरे हिस्से में चले गए. पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाने के कारण वे नदी में डूबने लगे. वहां मौजूद साथियों और ग्रामीणों ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके.
प्रशासन ने चलाया सर्च ऑपरेशन, मिले शव
घटना की सूचना मिलते ही माधोगढ़ पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा. यूपी के जिला अधिकारी और क्षेत्राधिकारी सहित स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया गया. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों युवकों के शवों को पानी से बाहर निकाल लिया गया. पुलिस ने पंचनामा बनाकर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए माधोगढ़ अस्पताल भिजवा दिया है. इस दर्दनाक हादसे के बाद मिहोना इलाके में जहां शादी की खुशियों का माहौल था, वहां अब हर तरफ सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है.
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