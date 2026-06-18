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शादी की खुशियां मातम में बदलीं, नदी में नहाने गए भिंड के तीन युवक डूबे, रेस्क्यू के बाद शव बरामद

Bhind News-भिंड के लिधौरा और अंतियनपुरा गांव के 17 युवक यूपी के जालौन में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे. सभी पहुज नदी में नहाने गए, इस दौरान तीन युवक नदी में डूब गई. साथियों ने बचाने की कोशिश की लेकिन वह गहरे पानी में डूब गए. एक घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों के शव बरामद कर लिए गए.

Written ByPradeep SharmaEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 18, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:07 PM IST
शादी की खुशियां मातम में बदलीं, नदी में नहाने गए भिंड के तीन युवक डूबे, रेस्क्यू के बाद शव बरामद

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