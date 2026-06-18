/शादी की खुशियां मातम में बदलीं, नदी में नहाने गए भिंड के तीन युवक डूबे, रेस्क्यू के बाद शव बरामद

Three Youths Drowned-भिंड जिले के मिहोना थाना अंतर्गत ग्राम लिधौरा और अंतियनपुरा गांव में उस समय मातम पसर गया, जब शादी समारोह की खुशियों के बीच एक दर्दनाक हादसे की खबर पहुंची. उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित पहुज नदी में नहाने गए 17 युवकों के समूह में शामिल तीन युवक गहरे पानी में डूब गए. साथी युवकों ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन गहरे गड्ढे में चले जाने के कारण उनका पता नहीं लग सका. घटना की जानकारी मिलते ही माधोगढ़ थाना पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और गोताखोरों की मदद से एक घंटे की मशक्कत के बाद तीनों युवकों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए.