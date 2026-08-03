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भिंड में ड्यूटी पर जाने से पहले ट्रैफिक ASI ने की आत्महत्या, सरकारी आवास में फंदे पर मिला शव

Bhind Traffic Sub-Inspector News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक ट्रैफिक थाना में तैनात सहायक उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह जादौन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. लेकिन अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है.

Written ByPradeep SharmaEdited ByManish kushawah
Published: Aug 03, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:31 PM IST
भिंड में ड्यूटी पर जाने से पहले ट्रैफिक ASI ने की आत्महत्या, सरकारी आवास में फंदे पर मिला शव
Image Credit: ZEE MEDIA

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