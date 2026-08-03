भिंड में ड्यूटी पर जाने से पहले ट्रैफिक ASI ने की आत्महत्या, सरकारी आवास में फंदे पर मिला शव

आत्महत्या की क्या वजह है?

फिलहाल, आत्महत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले तथ्यों और परिवार के बयान के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी का इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में जीवन समाप्त कर लेना कई सवाल खड़े कर रहा है. आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियां थीं, जिन्होंने एक पुलिस अधिकारी को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया. इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएंगे. फिलहाल पूरे पुलिस महकमे में शोक का माहौल है.