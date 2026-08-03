भिंड में ड्यूटी पर जाने से पहले ट्रैफिक ASI ने की आत्महत्या, सरकारी आवास में फंदे पर मिला शव

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Bhind News: भिंड में सोमवार सुबह एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे को झकझोर कर रख दिया है. शहर के ट्रैफिक थाना में तैनात सहायक उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह जादौन अपने सरकारी आवास पर फांसी के फंदे पर लटके मिले. रोजाना की तरह जब ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, तो साथ में रहने वाले पुलिसकर्मी उन्हें बुलाने क्वार्टर पहुंचे. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो खिड़की से झांककर देखा. अंदर का मंजर देख सभी के होश उड़ गए. सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे. जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल और सीएसपी निरंजन राजपूत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोपहर करीब 12 बजे शव को नीचे उतारकर जिला अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम कराया गया. मौके से मिले साक्ष्यों को भी जांच के लिए सुरक्षित किया गया है.
2024 से भिंड में तैनात थे
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, देवेंद्र सिंह जादौन मुरैना जिले के टेटरा गांव के निवासी थे और वर्ष 2024 से भिंड ट्रैफिक थाना में पदस्थ थे. उनका परिवार ग्वालियर में रहता है, जबकि वे भिंड के सरकारी आवास में अकेले रह रहे थे. उनके परिवार में तीन बेटियां हैं. एक बेटी का विवाह हो चुका है, जबकि दूसरी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थीं और अगले कुछ महीनों में विवाह होना था.
आत्महत्या की क्या वजह है?
फिलहाल, आत्महत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले तथ्यों और परिवार के बयान के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी का इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में जीवन समाप्त कर लेना कई सवाल खड़े कर रहा है. आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियां थीं, जिन्होंने एक पुलिस अधिकारी को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया. इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएंगे. फिलहाल पूरे पुलिस महकमे में शोक का माहौल है.
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