भिंड में दर्दनाक हादसा, शादी समारोह में जा रहा परिवार सिंध नदी में डूबा, दो की मौत

Bhind News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सिंध नदी ने एक बार फिर लोगों की जान ले ली है. यहां शादी समारोह में शामिल होने जा रहा एक परिवार उस समय एक दुखद हादसे का शिकार हो गया, जब वे नहाने के लिए नदी में उतरे. इस घटना के चलते एक महिला और एक मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई. इस बीच एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है.

डूबने से महिला और मासूम की मौत

रिपोर्ट्स के अनुसार, रौन पुलिस थाना क्षेत्र के मड़ैयन कोंध गांव के रहने वाले धर्मेंद्र दोहरे अपनी पत्नी ममता, 13 वर्षीय भांजे आलोक और एक दर्जन अन्य रिश्तेदारों के साथ अपने ससुराल, पेयोली गांव जा रहे थे. यात्रा के दौरान जब वे तीनों नहाने के लिए सिंध नदी में उतरे, तो अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गए और डूबने लगे. उनकी मदद की गुहार सुनकर पास में मौजूद चरवाहे तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने की कोशिश की. काफी मशक्कत के बाद धर्मेंद्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. लेकिन ममता और आलोक तब तक गहरे पानी में डूब चुके थे, और जब उन्हें बाहर निकाला गया तब तक उन दोनों की मौत हो चुकी थी.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही रोन पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया और उन्हें परिजनों को सौंप दिया. इस बीच पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

भिंड से दूसरी खबर

इस बीच भिंड जिले के मिहोना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले काथा गांव में छेड़छाड़ के विवाद को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हो गई. दोनों पक्षों ने लाठियों और रॉड का जमकर इस्तेमाल किया. विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि कुछ युवक एक युवती को परेशान कर रहे थे. युवती द्वारा अपने परिवार से शिकायत किए जाने के बाद दोनों गुटों के बीच कहा-सुनी हो गई, और जल्द ही लाठियां चलने लगीं, जिससे यह विवाद एक खूनी संघर्ष में बदल गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में किया और घायलों को ज़िला अस्पताल पहुंचाया.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!