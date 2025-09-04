भिंड-ग्वालियर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराकर नाले में गिरी स्कॉर्पियो; 2 की मौत
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2908684
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

भिंड-ग्वालियर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराकर नाले में गिरी स्कॉर्पियो; 2 की मौत

Bhind Road Accident: भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे से एक बार फिर बड़ा हादसा सामने आया है. जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के अनंत्रित हो कर पेड़ से टकरा गई. इस दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 04, 2025, 04:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भिंड-ग्वालियर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराकर नाले में गिरी स्कॉर्पियो; 2 की मौत

Bhind Gwalior Highway Accident: भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराते हुए नाली में पलट गई. जिसमें दो लोगों की घटना मौत हो गई. जबकि एक युवक को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है.

जानिए पूरी घटनाक्रम
जानकारी के अनुसार, भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर मेहगांव थाना इलाके के बरहद गांव के पास भिंड से ग्वालियर की ओर जा रही स्कॉर्पियो कार अनंत्रित होकर पेड़ से टकराते हुए नाली में गिर गई. जिसके बाद कार में चीख-पुकार मच गई, मौके से निकल रहे राहगीरों ने मेहगांव थाने में फोन कर सूचना दी. जिसके उपरांत मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार तीनों लोगों को मेहगांव चिकित्सालय लेकर आए. जहां पर डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल को ग्वालियर रेफर किया गया है.

जानिए कहां के हैं मृतक
मृतकों की पहचान मिहोनी निवासी परिमाल बघेल और भजपुरा निवासी अखिलेश जाटव के रूप में हुई है. जबकि घायल चालक की पहचान चंदनपुर निवासी गौतम सिंह जाटव के रूप में हुई है. जिसे गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बार-बार हो रहा हादसा
गौरतलब है कि भिंड ग्वालियर हाईवे पर यह कोई पहला हादसा नहीं है., इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. भिंड ग्वालियर हाईवे 719 के चौड़ीकरण को लेकर कई बार सामाजिक संस्थाओं के अलावा संत समाज भी अनशन कर चुका, लेकिन हाईवे के फोर लाइन करने की करने की भी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दो बार घोषणा कर चुके है, और मामला हर बार ठंडी बस्ते में चले जाने के कारण लोग इस हाइवे पर हादसों के चलते जान से हाथ धो रहे है.

रिपोर्ट- प्रदीप शर्मा जी मीडिया, भिंड

ये भी पढ़ें- कलेक्टर ने दिखाई उंगली, MLA ने दिखा दिया झापड़-घूंसा; BJP ने की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, लेकिन...

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भिंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

 

TAGS

Bhindaccident

Trending news

mp news
BJP सांसद ने अपनी ही सरकार को घेरा! खाद वितरण व्यवस्था पर उठाए सवाल,कहा-किसान परेशान
Korea News chhattisagrh
सरकारी स्कूल में सामने आई मिड डे मील की सच्चाई, बच्चों को परोसा जा रहा घुन लगा खाना
mp news
SI से भिड़े BJP नेता,बंद रास्ते से गाड़ी निकालने पर हुआ विवाद,बाद में मामला हुआ शांत
ujjain flood
पानी से लबालब हुई महाकाल की नगरी, कई मंदिर जलमग्न, प्रशासन ने श्रद्धालुओं को रोका
Chetanya Kasyap
संपत्ति 296 करोड़, क्रिमिनल केस नहीं... सैलरी भी नहीं लेते; BJP विधायक का साम्राज्य
Bemetra News
साहब, मैं जिंदा हूं मृत ना माना जाए...81 साल की बुजुर्ग महिला पहुंच गई कलेक्टर ऑफिस
Rewa
रीवा में जज को डकैत की धमकी, जिंदा रहना है तो 5 अरब दो; पोस्ट ऑफिस के पत्र से हड़कंप
Mohan Yadav
इंवेस्टर के लिए MP में सबकुछ, CM मोहन यादव ने बताया क्यों खास है पीएम मित्र पार्क
Vishnu Deo Sai
बस्तर में शुरू होगा 200 करोड़ की लागत से बना 240 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
GST News
GST में बदलाव से आमजन की उम्मीदें रह जाएंगी अधूरी! जानिए क्या बोलती है पब्लिक?
;