भिंड-ग्वालियर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराकर नाले में गिरी स्कॉर्पियो; 2 की मौत

Bhind Gwalior Highway Accident: भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराते हुए नाली में पलट गई. जिसमें दो लोगों की घटना मौत हो गई. जबकि एक युवक को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है.

जानिए पूरी घटनाक्रम

जानकारी के अनुसार, भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर मेहगांव थाना इलाके के बरहद गांव के पास भिंड से ग्वालियर की ओर जा रही स्कॉर्पियो कार अनंत्रित होकर पेड़ से टकराते हुए नाली में गिर गई. जिसके बाद कार में चीख-पुकार मच गई, मौके से निकल रहे राहगीरों ने मेहगांव थाने में फोन कर सूचना दी. जिसके उपरांत मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार तीनों लोगों को मेहगांव चिकित्सालय लेकर आए. जहां पर डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल को ग्वालियर रेफर किया गया है.

जानिए कहां के हैं मृतक

मृतकों की पहचान मिहोनी निवासी परिमाल बघेल और भजपुरा निवासी अखिलेश जाटव के रूप में हुई है. जबकि घायल चालक की पहचान चंदनपुर निवासी गौतम सिंह जाटव के रूप में हुई है. जिसे गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है.

बार-बार हो रहा हादसा

गौरतलब है कि भिंड ग्वालियर हाईवे पर यह कोई पहला हादसा नहीं है., इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. भिंड ग्वालियर हाईवे 719 के चौड़ीकरण को लेकर कई बार सामाजिक संस्थाओं के अलावा संत समाज भी अनशन कर चुका, लेकिन हाईवे के फोर लाइन करने की करने की भी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दो बार घोषणा कर चुके है, और मामला हर बार ठंडी बस्ते में चले जाने के कारण लोग इस हाइवे पर हादसों के चलते जान से हाथ धो रहे है.

