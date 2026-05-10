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नवजात शिशुओं को स्तनपान करा रही थी महिलाएं, भरभराकर गिरी SNCU वार्ड की सीलिंग, भिंड जिला अस्पताल में बड़ा हादसा

District Hospital Roof Collapses: भिंड जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में छत की सीलिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें तीन महिलाएं और एक नवजात घायल हो गए. घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 10, 2026, 02:26 PM IST
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नवजात शिशुओं को स्तनपान करा रही थी महिलाएं, भरभराकर गिरी SNCU वार्ड की सीलिंग, भिंड जिला अस्पताल में बड़ा हादसा

District Hospital Roof Collapses: भिंड जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में अचानक छत की सीलिंग का एक हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया. इस हादसे में तीन महिलाएं और एक नवजात घायल हो गए. सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन तुरंत मौके पर पहुंचा और सभी घायलों का इलाज शुरू कराया. फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य बताई जा  रही है.

हादसे के समय वार्ड में मौजूद महिलाओं अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान करा रही थीं. छत से मलबा गिरने के कारण तीन महिलाओं और एक नवजात शिशु को गंभीर चोटें आईं. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वार्ड में अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई, जिसके बाद छत का एक हिस्सा नीचे गिर गया. मलबा सीधे बिस्तरों के पास गिरा, जिससे वहां मौजूद महिलाओं में अफरा-तफरी मच गई.

मची अफरा-तफरी 
अस्पताल के कर्मचारियों ने घायल महिलाओं और शिशु को तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार प्राथमिक उपचार के बाद अब सभी की हालत खतरे से बाहर है. इस घटना के बाद एहतियाती बरतते हुए वार्ड में भर्ती अन्य सभी नवजात शिशुओं को तुरंत किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया. अचानक हुई दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था.

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अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप 
इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने मरीजों और नवजात शिशुओं को इतनी जर्जर इमारत में रखने पर रोष व्यक्त किया है. बताया जा रहा है कि यह जिला अस्पताल की इमारत काफी पुरानी और जर्जर हालत में है. यहां पहले भी छतों से प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी मरम्मत के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

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