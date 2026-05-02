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नफरत की आग ने फिर लहूलुहान भिंड, लहार में अपनों ने ही अपनों पर चलाई गोलियां

Bhind Crime News: भिंड जिले के लहार थाना क्षेत्र के श्यामपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक को उसके ही चाचा और चचेरे भाई ने गोलियों से भून दिया. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

Written By  Pradeep Sharma|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 02, 2026, 11:15 PM IST
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Bhind Police News
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Bhind Police News: कहते हैं इंसान अपना घर बदल सकता है, शहर बदल सकता है, लेकिन अपना नसीब नहीं. भिंड के लहार में रहने वाले राजू चौहान ने भी यही कोशिश की थी. वह नफरत से दूर भागना चाहते थे और खून-खराबे से बचना चाहते थे. इसीलिए उन्होंने अपना पुश्तैनी गांव सिंगपुरा छोड़ दिया ताकि रिश्तों की कड़वाहट खत्म हो जाए. लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस विवाद से वह दूर भाग रहे हैं, वह उनके नए घर की दहलीज तक पहुंच जाएगा.

लहार थाना इलाके का श्यामपुरा गांव देर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. यहां पिता-पुत्र ने मिलकर अपने ही भतीजे को गोलियों से भून दिया. मिली जानकारी के अनुसार, मूल रूप से सिंगपुरा निवासी राजू चौहान का अपने चाचा रामपाल चौहान के साथ लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था. राजू विवादों से दूर रहने के लिए पास के गांव श्यामपुरा में नया घर बनाकर रहने लगा था, लेकिन चाचा के मन में पल रही नफरत की आग ठंडी नहीं हुई थी.

मामले की जांच शुरू
आज देर शाम मौका मिलते ही रामपाल चौहान और उसका बेटा महेश चौहान बाइक पर सवार होकर राजू के घर पहुंचे. राजू कुछ समझ पाता, इससे पहले ही आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग के दौरान दो गोलियां राजू के पेट में लगीं. गोलियों की आवाज सुनकर परिजन बाहर निकले तो राजू लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था. आनन-फानन में घायल को लहार सिविल अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया. अस्पताल पहुंची पुलिस को राजू ने अपने चाचा रामपाल और भाई महेश पर गोली मारने का आरोप लगाया है. पुलिस ने बयानों के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है.

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