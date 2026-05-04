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मौत के साये में अन्नदाता! भिंड में पत्थर खदानों के धमाकों से सहमे किसान, जिंदगी-रोजगार पर संकट

Bhind Kisan News: भिंड के बडेरा गांव में पत्थर खदानों के अनियंत्रित विस्फोटों से किसान दहशत में हैं. खेत खराब हो रहे हैं और जान का खतरा बना है. शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई, अब प्रशासन ने सात दिन में समाधान का आश्वासन दिया है.

Written By  Pramod Sinha|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 04, 2026, 03:57 PM IST
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Bhind Kisan News
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Bhind Blast News: भिंड जिले के गोहद विधानसभा अंतर्गत आने वाले गांव बडेरा में चल रही पत्थर खदानों में होने वाले विस्फोटों से ग्रामीण काफी परेशान हैं. उनका दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है. किसानों के खेतों में विस्फोट के बाद उड़कर आने वाले पत्थरों से एक ओर खेत खराब हो रहे हैं, तो दूसरी ओर किसानों की जान भी संकट में है. किसानों को हर दिन अंदेशा रहता है कि कहीं खेतों में काम करते समय फूटकर आने वाले पत्थरों की चपेट में आकर कोई जनहानि न हो जाए या कोई घायल न हो जाए.

खदान मालिक एनजीटी के नियमों की अनदेखी करते हुए ब्लास्टिंग कर रहे हैं. ब्लास्टिंग का कोई तय समय भी नहीं है. कभी भी शुरू हो जाती है. ब्लास्टिंग से पहले न तो ग्रामीणों को किसी प्रकार की सूचना दी जाती है, न ही मुनादी कराई जाती है और न ही सायरन बजाया जाता है. खदान माफिया इतने दबंग हैं कि किसान इसका विरोध भी नहीं कर पाते. हिम्मत करके एक ग्रामीण, रामकेश कुशवाहा ने विरोध किया तो उनके पिता के साथ मारपीट कर दी गई. इसके बाद किसान एफआईआर तक दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उल्टा गांव छोड़कर 20 किलोमीटर दूर गोहद शहर में रहने को मजबूर हो गया.

माइनिंग ऑफिसर ने मौजूद नहीं
रामकेश कुशवाहा ने एक माह के भीतर गोहद एसडीएम को दो बार लिखित शिकायत भी की, लेकिन सरकारी कागज आगे नहीं बढ़े. थक-हार कर पीड़ित किसान ने जी हेल्पलाइन का सहारा लिया और शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद  ZEE Media की टीम शिकायतकर्ता को लेकर भिंड माइनिंग ऑफिस पहुंची, जहां माइनिंग ऑफिसर मौजूद नहीं मिले और न ही उन्होंने कॉल रिसीव किया.

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खेती करना बहुत मुश्किल हुआ 
इसके बाद ZEE Media की टीम पीड़ित किसान के साथ भिंड कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की. कलेक्टर ने चेंबर में मौजूद गोहद एसडीएम रघुराज नडिया को सात दिन के भीतर शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिए. ZEE Media की टीम ने बडेरा गांव की पत्थर खदान पर ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया. वहां किसानों के खेतों में विस्फोट से निकले पत्थर पड़े हुए थे, जिनके चलते खेती करना मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि अब उनके लिए खेती लाभ का धंधा नहीं रह गया है, क्योंकि खेतों में जाते समय हर वक्त डर बना रहता है.

किसानों को नुकसान की आशंका
मशीनों से कटाई-जुताई करते समय मशीनरी को नुकसान होने की आशंका भी बनी रहती है, जिससे मशीनरी खेतों तक ले जाना महंगा साबित हो रहा है. इस डर के कारण मजदूर भी खेतों तक जाने के लिए तैयार नहीं होते, जिससे काम और अधिक प्रभावित हो रहा है. महिलाओं ने तो खेतों तक जाना भी बंद कर दिया है. घर में रहते हुए भी उन्हें चिंता रहती है कि उनके परिजन सुरक्षित घर लौट आएं. हालांकि, प्रशासनिक अधिकारी इस शिकायत पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं.

कांग्रेस विधायक ने दिलाया भरोसा
वहीं, स्थानीय कांग्रेस विधायक केशव देसाई ने भरोसा दिया है कि मामला उनके संज्ञान में है. यदि शिकायतकर्ता उन्हें आवेदन देता है, तो वे कलेक्टर से मिलकर आवश्यक कार्रवाई कराएंगे. अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक किसानों की लड़ाई लड़ेगी. किसान रामकेश कुशवाहा ने जी हेल्पलाइन का धन्यवाद करते हुए कहा कि ZEE Media की टीम ने उनके साथ मिलकर हर उस दरवाजे को खटखटाया, जहां से उन्हें न्याय मिल सकता है. अब उन्हें जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है.

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