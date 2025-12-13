Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3039205
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

प्रेमानंद जी के किडनी फेल होने से चिंतित भक्त, कर रहे अनोखा जतन, भिंड से वृंदावन तक निकलें पैदल

Bhind News: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां कई वर्षों से फेल हैं. उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भिंड जिले के तीन भक्त 400 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रेमानंद जी के किडनी फेल होने से चिंतित भक्त, कर रहे अनोखा जतन, भिंड से वृंदावन तक निकलें पैदल

Premanand Maharaj Ji: वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर उनके भक्तों में गहरी चिंता है. भिंड ज़िले के माछंद इलाके के गांध गांव के तीन भक्तों ने महाराज के पूरी तरह ठीक होने की प्रार्थना करते हुए लगभग 400 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की है. यह यात्रा भिंड से शुरू होकर वृंदावन और बरसाना तक जाएगी, और उम्मीद है कि यह लगभग 15 दिनों में पूरी हो जाएगी. तीनों भक्त पैदल यात्रा कर रहे हैं, जबकि एक और भक्त मोटरसाइकिल पर उनके साथ चल रहा है जो खाना, पानी और रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान ले जा रहा है.

यह भी पढ़ें: दर्शन करने पहुंचे लोगों की फटी रह गईं आखें, शिव मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त; नंदी की मूर्ति भी उखाड़ी

 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेमानंद जी के लिए 400 KM की पदयात्रा
दरअसल,  वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित उनके भक्त, भगवान से पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए तरह-तरह की प्रार्थनाएं और जतन करते रहते हैं. भिंड जिले के मछंड़ इलाके के गांध गांव से तीन भक्त रामनरेश दुबे लालू यादव लव कुमार दुबे प्रेमानंद महाराज को पूर्ण रूप से ठीक होने की मनोकामना लेकर 400 किलोमीटर भिंड से लेकर वृंदावन तक की पदयात्रा पर निकले हुए हैं, साथ ही उनके बाइक पर खाने-पीने और रोजमर्रा का ओढ़ने बिछाने का सामान लेकर पुनीत तिवारी बाइक से साथ चल रहे हैं.पंद्रह दिन और 400 किलोमीटर की यात्रा के बाद तीनों भक्त वृंदावन पहुंचेंगे और प्रेमानंद महाराज के पूरी तरह ठीक होने के लिए बांके बिहारी मंदिर और बरसाना के राधा रानी मंदिर में प्रार्थना करेंगे.

प्रेमानंद जी के किडनी फेल होने से चिंतित भक्त
बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज पिछले कुछ सालों से बहुत लोकप्रिय हैं. आम लोगों से लेकर जानी-मानी हस्तियों तक, सभी तरह के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके आश्रम में आते हैं. प्रेमानंद महाराज सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं. वह कई सालों से किडनी फेलियर से पीड़ित हैं और हालांकि कई लोगों ने किडनी डोनेट करने की पेशकश की है. लेकिन उन्होंने उनकी पेशकश स्वीकार नहीं की है. उनके भक्त लगातार बांके बिहारी और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं और उनके पूरी तरह ठीक होने के लिए कई तरह के अनुष्ठान करते हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhind newsmp news

Trending news

bhind news
प्रेमानंद जी के किडनी फेल होने से चिंतित भक्त, कर रहे अनोखा जतन, भिंड से वृंदावन...
raipur news
रायपुर में श्रवण बाधित दिव्यांगों को रोजगार का मौका, इस दिन होगा वॉक-इन-इंटरव्यू
ujjain news
हिंदू युवती संग होटल में ठहरा युवक, पत्नी के आधार कार्ड से कराई बुकिंग, मचा बवाल
amit shah
तय समय से पहले रायपुर पहुंचे अमित शाह, बस्तर ओलंपिक में होंगे शामिल...
chhattisgarh news
छग के इस जिले में शीतलहर का प्रकोप, बदला स्कूलों का समय; जानें कब से लगेंगी क्लासें
satna news
खून से लथपथ थाने पहुंचा घायल; विद्युत चपरासी पर हमला CCTV में कैद
Agar Malwa Mass Marriage
आगर मालवा में 2 लाख लोगों के खाने का इंतजाम, 551 बेटियों का होगा कन्या दान
Rewa Viral Video
स्टार बनने की चाह में युवक ने लगाया खुरापाती दिमाग, खुद का अश्लील वीडियो किया वायरल
Chhattisgarh Government
सीएम साय ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, जानिए छत्तीसगढ़ में अब तक क्या-क्या हुआ?
Neemuch railway station
145 साल पुराना रेलवे स्टेशन की बदली सूरत, NSG-4 कैटेगरी का मिला दर्जा