प्रेमानंद जी के किडनी फेल होने से चिंतित भक्त, कर रहे अनोखा जतन, भिंड से वृंदावन तक निकलें पैदल

Premanand Maharaj Ji: वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर उनके भक्तों में गहरी चिंता है. भिंड ज़िले के माछंद इलाके के गांध गांव के तीन भक्तों ने महाराज के पूरी तरह ठीक होने की प्रार्थना करते हुए लगभग 400 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की है. यह यात्रा भिंड से शुरू होकर वृंदावन और बरसाना तक जाएगी, और उम्मीद है कि यह लगभग 15 दिनों में पूरी हो जाएगी. तीनों भक्त पैदल यात्रा कर रहे हैं, जबकि एक और भक्त मोटरसाइकिल पर उनके साथ चल रहा है जो खाना, पानी और रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान ले जा रहा है.

प्रेमानंद जी के लिए 400 KM की पदयात्रा

दरअसल, वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित उनके भक्त, भगवान से पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए तरह-तरह की प्रार्थनाएं और जतन करते रहते हैं. भिंड जिले के मछंड़ इलाके के गांध गांव से तीन भक्त रामनरेश दुबे लालू यादव लव कुमार दुबे प्रेमानंद महाराज को पूर्ण रूप से ठीक होने की मनोकामना लेकर 400 किलोमीटर भिंड से लेकर वृंदावन तक की पदयात्रा पर निकले हुए हैं, साथ ही उनके बाइक पर खाने-पीने और रोजमर्रा का ओढ़ने बिछाने का सामान लेकर पुनीत तिवारी बाइक से साथ चल रहे हैं.पंद्रह दिन और 400 किलोमीटर की यात्रा के बाद तीनों भक्त वृंदावन पहुंचेंगे और प्रेमानंद महाराज के पूरी तरह ठीक होने के लिए बांके बिहारी मंदिर और बरसाना के राधा रानी मंदिर में प्रार्थना करेंगे.

प्रेमानंद जी के किडनी फेल होने से चिंतित भक्त

बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज पिछले कुछ सालों से बहुत लोकप्रिय हैं. आम लोगों से लेकर जानी-मानी हस्तियों तक, सभी तरह के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके आश्रम में आते हैं. प्रेमानंद महाराज सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं. वह कई सालों से किडनी फेलियर से पीड़ित हैं और हालांकि कई लोगों ने किडनी डोनेट करने की पेशकश की है. लेकिन उन्होंने उनकी पेशकश स्वीकार नहीं की है. उनके भक्त लगातार बांके बिहारी और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं और उनके पूरी तरह ठीक होने के लिए कई तरह के अनुष्ठान करते हैं.

