विवाद ने तोड़ी सामाजिक दीवारें, भिंड में दलित युवक मारपीट मामले पर भड़का सवर्ण समाज, जाटव समाज से संबंध खत्म करने का ऐलान

Bhind News-भिंड में दलित युवक के साथ मारपीट मामले में सवर्ण समाज एकजुट हो गया है. गांव में आयोजित सवर्ण महापंचायत में सवर्ण समाज के लोगों ने जाटव समाज का बहिष्कार करने की घोषणा की है. सवर्ण समाज ने जाटव समाज से सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक संबंध खत्म करने का निर्णय लिया है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:12 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के भिंड जिले के अटेर में दीपावली की रात दलित युवक के साथ मारपीट के मामले में सामाजिक दीवारें टूटने लगी हैं. इस मामले ने अब पूरी तरह से सामाजिक रूप ले लिया है. दलित युवक के साथ मारपीट के इस मामले में सवर्ण समाज एकजुट हो गया है. सुरपुरा गांव में आयोजित महापंचायत में सवर्ण समाज के लोगों ने जाटव समाज का बहिष्कार करने की घोषणा की है. सवर्णों ने जाटव समाज से सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक संबंध खत्म करने का निर्णय लिया है. 

गांव में आयोजित हुई महापंचायत
सुरपुरा गांव में गुरुवार को सवर्ण समाज की बड़ी महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग शामिल हुए. पंचायत में शामिल हुए लोगों ने कहा कि वे अब जाटव समाज से किसी भी प्रकार का लेनदेन, खेती-बटाई या सामाजिक उठना-बैठना नहीं रखेंगे. महापंचायत में शपथ दिलाई गई कि सवर्ण समाज के लोग न तो उनके खेतों में काम करेंगे और न ही किसी तरह का व्यवहार या आर्थिक मदद रखेंगे. 

जाटव समाज से बनाएंगे दूरी
इस महापंचायत में शामिल वक्ताओं ने कहा कि अब तक सवर्ण समाज, जाटव समाज की हर जरूरत में सहयोग करता आया है. समाज में जरूरतमंदों को आर्थिक मदद दी जाती थी, गरीब परिवारों की बेटियों की शादियों में सहयोग दिया जाता था. साथ ही खेती-बाड़ी में सहारा दिया जाता था. लेकिन हाल ही में जिस तरह झूठे मामलों में सवर्ण समाज के लोगों को फंसाया जा रहा है, उससे दूरी बनाना ही उचित होगा. 

पैसों को विवाद को दूसरे तरह से पेश किया
सभी में आए एक वक्ता ने कहा कि ज्ञान सिंह जाटव और सोनू बरुआ के बीच पहले से पारिवारिक संबंध थे. ज्ञान सिंह, सोनू बरुआ के खेतों में काम करता था और दोनों के बीच पैसों का लेनदेन भी था. तीन से चार साल पहले 50 हजार का लेनदेन हुआ था, जिसे लेकर विवाद बढ़ा. लेकिन जिस तरह मामले को बंधक बनाने और पेशाब पिलाने जैसे अमानवीय रूप में पेश किया गया, वह पूरी तरह से गलत है. 

भीम आर्मी का षड्यंत्र
इस पूरे मामले के पीछे आर्मी का षड्यंत्र होने का भी आरोप लगाया गया. कहा गया है कि इस पूरे मामले के पीछे भीम आर्मी का षड्यंत्र है, जो समाज में जातीय खाई बढ़ाने का काम कर रही है. भीम आर्मी के लोगों द्वारा झूठे एससी-एसटी मामलों में सवर्ण समाज के लोगों को फंसाया जा रहा है और इस माध्यम से वे आर्थिक लाभ उठा रहे हैं. इसलिए समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आगे से जाटव समाज के साथ किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखे जाएंगे.

