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इश्क के लिए रची खौफनाक साजिश! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कराई पति की हत्या, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Bhind Murder Case: भिंड में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची, जिसे पहले लूटपाट का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई. मामले में पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार हैं, जबकि एक आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 11, 2026, 09:01 PM IST
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Bhind Crime News
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Bhind Crime News: आज हम बात कर रहे हैं भिंड की उस सनसनीखेज वारदात की, जिसे देखकर कानून भी सन्न है. जहां एक पत्नी ‘कातिल’ बनी और एक बैग का गिरना मौत का फरमान बन गया. भिंड में सामने आए इस मामले में एक पत्नी ने अपने सात साल पुराने इश्क की खातिर सात फेरों की कसमें जलाकर राख कर दीं. जिस पति के साथ उसने जीवन बिताने का वादा किया था, उसी की हत्या की साजिश रच दी. बीती 8 अप्रैल को अटेर थाना क्षेत्र के रमटा की पुलिया के पास लूटपाट के इरादे से पत्नी और बच्ची के सामने निलेश जाटव की दो अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

भिंड पुलिस अधीक्षक डीआईजी अशित यादव ने कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस हत्या का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि घटना के बाद जांच टीम को कई बातें संदिग्ध लग रही थीं. आखिर लुटेरों ने सिर्फ निलेश को ही निशाना क्यों बनाया? जब पुलिस ने पत्नी रूबी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली और उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो रिश्तों का काला सच सामने आ गया.

कट्टा-मोबाइल किए बरामद 
पुलिस अधीक्षक अशित यादव ने बताया कि हत्या की इस वारदात को निलेश की पत्नी रूबी, उसके प्रेमी विशाल और उसके दोस्त ने मिलकर अंजाम दिया था. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा और मोबाइल बरामद कर लिया है और पत्नी व प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि प्रेमी का दोस्त अभी पुलिस की पहुंच से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं. साजिश का कोड भी तय था. ‘जैसे ही सुनसान रास्ता आए, तुम बैग गिरा देना, मैं समझ जाऊंगा कि अब वार करना है.'

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निलेश जाटव अपनी पत्नी रूबी और अपनी नन्ही बेटी को बाइक पर बिठाकर ससुराल भिंड के जमना गांव से अपने घर अटेर के खरीका गांव लौट रहा था. ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे चल रही बाइक पर ‘मौत’ सवार है. रमटा की पुलिया के पास अचानक रूबी का बैग नीचे गिरता है, निलेश बाइक रोकता है और यही उसकी जिंदगी की आखिरी भूल साबित होती है. दो नकाबपोश, एक देसी कट्टा और एक जोरदार धमाका. निलेश लहूलुहान होकर गिर पड़ता है और कहानी लूटपाट की रची जाती है.

प्रेमी विशाल को किया गिरफ्तार
आरोपी पत्नी रूबी के बयानों के आधार पर उसके प्रेमी विशाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दोस्त अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है. इश्क में अंधी पत्नी ने अपना सुहाग तो उजाड़ा ही, साथ ही अपनी मासूम बेटी के सिर से पिता का साया भी छीन लिया. आज वह सलाखों के पीछे है और उसका प्रेमी भी. पुलिस का कहना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी कभी भी कानून के फंदे से बच नहीं सकता. इस हत्याकांड में भी यही हुआ. रूबी ने प्रेमी को पाने के लिए पति को रास्ते से हटा दिया, लेकिन अब उसकी पूरी जिंदगी जेल की चारदीवारी में कटेगी. सबसे बड़ा सवाल उस मासूम बच्ची का है, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता का कत्ल होते देखा.

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