Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2956510
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

करवा चौथ पर दुल्हन बना 'युवक', दोस्त के लिए रखा व्रत, लहंगा पहन, छलनी से देखा चांद

Bhind News-भिंड में युवक ने अपने दोस्त के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है. युवक ने महिलाओं की तरह शृंगार किया, लहंगा पहना और छलनी-करवा लेकर पूजा की थाली भी सजाई.  युवक का कहना है कि वह पत्नी धर्म निभाकर पूजा-अर्चना करेगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करवा चौथ पर दुल्हन बना 'युवक', दोस्त के लिए रखा व्रत, लहंगा पहन, छलनी से देखा चांद

Karwa Chouth 2025-मध्यप्रदेश के भिंड से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपने दोस्त के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है. युवक ने यह व्रत अपने दोस्त की लंबी आयु के लिए रखा है. उसने महिलाओं की तरह शृंगार किया, लहंगा पहना और हाथ में छलना-करवा लेकर पूजा की थाली भी सजाई है. युवका का लहंगा पहने और दुल्हन की तरह सजे हुए एक वीडियो भी सामने आया है. 

दुल्हन की तरह सजा युवक
शुक्रवार दोपहर में सदर बाजार में युवक दुल्हन के लिबास में निकला तो बाजार मौजूद लोग उसे देखते ही रह गए. लोगों को पहले लगा की कोई महिला दुल्हन की तरह सज-धजकर निकली है. लेकिन जब लोगों ने बाइक पर बैठे युवक को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ है. लोगों को जब विश्वास नहीं हुआ यह युवक है, तो कुछ लोगों ने पास जाकर देखा. 

दोस्त के लिए रखा व्रत 
जानकारी के अनुसार, लहंगा पहने युवक का नाम विनोद शर्मा है. उसने अपने सबसे करीबी दोस्त हरीश शर्मा की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है. विनोद ने कहा मैंने दोस्त की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है. पत्नी धर्म निभाकर पूजा अर्चना करूंगा. करवा से जल अर्पित करने के बाद व्रत को तोड़ूंगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सच्ची भावना और समर्पण का प्रतीप
विनोद शर्मा ने कहा दोस्ती या प्यार में कोई जेंडर या नियम नहीं होता. यह व्रत मेरे दोस्त के प्रति मेरी सच्ची भावना और समर्पण का प्रतीक है. 16 श्रृंगार करना, लहंगा पहनना और छलनी से उसका चेहरा देखना मेरे लिए भावनात्मक पल है. उसने बताया कि यह पूरा आइडिया हरीश का ही था, ताकि इस दोस्ती को हमेशा यादगार बनाया जा सके. वहीं इसे कुछ लोगों ने बकवासा बताया है और इसकी निंदा भी की है.

यह भी पढ़ें-जबलपुर में रशियन महिलाओं का डांस! विश्वकर्मा पूजा के बाद जमकर लगे ठुमके, Video वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhind की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsunique newskarwa chouth 2025

Trending news

MP Crime News
दुर्लभ कश्यप के फैन ने की युवक की हत्या, कंधा टकराने पर चाकू से गोदा, अब किया सरेंडर
mp news
जबलपुर में रशियन महिलाओं का डांस! विश्वकर्मा पूजा के बाद जमकर लगे ठुमके, Video वायरल
mp news
CCTV में कैद हुई पुलिस की पिटाई, DSP के रिश्तेदार छात्र की मौत, 2 निलंबित
mp news
डॉक्टर का 'शराबी हंगामा'! नशे की हालत में जमकर मचाया बवाल, खुद को कमरे में बंद किया
Raid
35 लाख कैश, 2.65KG सोना... पूर्व इंजीनियर के घर मिला इतना खजाना, फटी रह गईं आंखें
Shajapur Murder Case
पति की लंबी उम्र के लिए रखना था व्रत, लेकिन पत्नी ने करवाचौथ से पहले कर दिया कांड
Karwa chauth 2025
करवा चौथ का चांद कब निकलेगा? जानें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ समेत अन्य शहरों का टाइम
cough syrup deaths
छिंदवाड़ा कांड पर तमिलनाडु में धरना दें... CM मोहन यादव ने क्यों कही ऐसी बात
Karwa chauth 2025
करवा चौथ पर भोपाल में 8:26, इंदौर में 8:34 बजे निकलेगा चांद.. जानें आपके शहर का टाइम
raipur news
दुर्गापुर-मुंबई इंडिगो फ्लाइट की रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, युवक की तबीयत बिगड़ी