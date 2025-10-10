करवा चौथ पर दुल्हन बना 'युवक', दोस्त के लिए रखा व्रत, लहंगा पहन, छलनी से देखा चांद

Karwa Chouth 2025-मध्यप्रदेश के भिंड से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपने दोस्त के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है. युवक ने यह व्रत अपने दोस्त की लंबी आयु के लिए रखा है. उसने महिलाओं की तरह शृंगार किया, लहंगा पहना और हाथ में छलना-करवा लेकर पूजा की थाली भी सजाई है. युवका का लहंगा पहने और दुल्हन की तरह सजे हुए एक वीडियो भी सामने आया है.

दुल्हन की तरह सजा युवक

शुक्रवार दोपहर में सदर बाजार में युवक दुल्हन के लिबास में निकला तो बाजार मौजूद लोग उसे देखते ही रह गए. लोगों को पहले लगा की कोई महिला दुल्हन की तरह सज-धजकर निकली है. लेकिन जब लोगों ने बाइक पर बैठे युवक को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ है. लोगों को जब विश्वास नहीं हुआ यह युवक है, तो कुछ लोगों ने पास जाकर देखा.

दोस्त के लिए रखा व्रत

जानकारी के अनुसार, लहंगा पहने युवक का नाम विनोद शर्मा है. उसने अपने सबसे करीबी दोस्त हरीश शर्मा की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है. विनोद ने कहा मैंने दोस्त की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है. पत्नी धर्म निभाकर पूजा अर्चना करूंगा. करवा से जल अर्पित करने के बाद व्रत को तोड़ूंगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सच्ची भावना और समर्पण का प्रतीप

विनोद शर्मा ने कहा दोस्ती या प्यार में कोई जेंडर या नियम नहीं होता. यह व्रत मेरे दोस्त के प्रति मेरी सच्ची भावना और समर्पण का प्रतीक है. 16 श्रृंगार करना, लहंगा पहनना और छलनी से उसका चेहरा देखना मेरे लिए भावनात्मक पल है. उसने बताया कि यह पूरा आइडिया हरीश का ही था, ताकि इस दोस्ती को हमेशा यादगार बनाया जा सके. वहीं इसे कुछ लोगों ने बकवासा बताया है और इसकी निंदा भी की है.

यह भी पढ़ें-जबलपुर में रशियन महिलाओं का डांस! विश्वकर्मा पूजा के बाद जमकर लगे ठुमके, Video वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhind की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!