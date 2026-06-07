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Bhind News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले के हीरालाल का पूरा गांव में एक मामूली झगड़ा हिंसा में बदल गया. यहां गांव के सरपंच के घर के बाहर दो लोग चिल्ला रहे थे और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे. गांव के एक युवक ने इस व्यवहार पर आपत्ति जताई और उन्हें रोकने की कोशिश की. इससे नाराज होकर आरोपी पिता और पुत्र ने पहले तो युवक से बहस की और बाद में बदला लेने की नीयत से वे उसके घर गए और देसी कट्टे से उसे गोली मार दी. गोली उसके सीने में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
गाली-गलौज का विरोध करना पड़ा भारी
दरअसल, यह पूरी घटना भिंड जिले के हीरालाल का पूरा गांव की है. बताया जा रहा है कि गांव के सरपंच मनीराम प्रजापति के घर के बाहर गाली-गलौज कर रहे पिता-पुत्र को टोकने पर एक युवक को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े. आरोप है कि ये दोनों सरपंच के घर के बाहर चिल्ला रहे थे और गाली-गलौज कर रहे थे. शिवम भदौरिया नाम के एक स्थानीय युवक ने इस हरकत पर आपत्ति जताई. इसके बाद आरोपी पिता-पुत्र शिवम के घर पहुंचे और देसी पिस्तौल से गोली चला दी. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.
बाप-बेटे ने युवक पर किया फायर
रिपोर्ट्स के मुताबिक घायल युवक शिवम सिंह ने गांव में अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी. इससे नाराज होकर आरोपी अरविंद भदौरिया और उनके पिता रामनिवास सिंह ने पहले तो झगड़ा किया और बाद में युवक के घर जाकर उस पर हमला कर दिया. गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी तब तक भाग चुके थे. गंभीर रूप से घायल शिवम को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण बाद में उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया.
हत्या की कोशिश के आरोप में बाप-बेटा गिरफ्तार
घटना की जानकारी मिलते ही देहात पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई आरोपों में केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच चल रही है. सिर्फ जुबानी बदसलूकी के विरोध में गोली चलने की घटना ने एक बार फिर मौजूदा हालात और बढ़ती आपराधिक सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं घायल युवक ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और आरोपी जेल में हैं.
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