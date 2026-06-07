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भिंड में बाप-बेटे को टोकना युवक को पड़ा भारी, आगबबूला हो गए दोनों, सीने में मारी गोली

Bhind News: भिंड जिले में गाली-गलौज का विरोध करने पर एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया. युवक को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है. देहात पुलिस स्टेशन ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Written ByPradeep SharmaEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 07, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:01 PM IST
भिंड में बाप-बेटे को टोकना युवक को पड़ा भारी, आगबबूला हो गए दोनों, सीने में मारी गोली

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