गाली-गलौज का विरोध करना पड़ा भारी

दरअसल, यह पूरी घटना भिंड जिले के हीरालाल का पूरा गांव की है. बताया जा रहा है कि गांव के सरपंच मनीराम प्रजापति के घर के बाहर गाली-गलौज कर रहे पिता-पुत्र को टोकने पर एक युवक को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े. आरोप है कि ये दोनों सरपंच के घर के बाहर चिल्ला रहे थे और गाली-गलौज कर रहे थे. शिवम भदौरिया नाम के एक स्थानीय युवक ने इस हरकत पर आपत्ति जताई. इसके बाद आरोपी पिता-पुत्र शिवम के घर पहुंचे और देसी पिस्तौल से गोली चला दी. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.



बाप-बेटे ने युवक पर किया फायर

रिपोर्ट्स के मुताबिक घायल युवक शिवम सिंह ने गांव में अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी. इससे नाराज होकर आरोपी अरविंद भदौरिया और उनके पिता रामनिवास सिंह ने पहले तो झगड़ा किया और बाद में युवक के घर जाकर उस पर हमला कर दिया. गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी तब तक भाग चुके थे. गंभीर रूप से घायल शिवम को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण बाद में उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया.