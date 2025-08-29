भोपाल: डायमंट सिटी में गिराए जाएंगे मकान? घरों पर लाल निशान बनाकर गाड़े गए खूंटा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2900968
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल: डायमंट सिटी में गिराए जाएंगे मकान? घरों पर लाल निशान बनाकर गाड़े गए खूंटा

Bhopal Land News: भोपाल के अनंतपुरा कोकता इलाकों में कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, अनंतपुरा कोकता इलाके में कई घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं. बताया जा रहा है कि पशुपालन विभाग ने जमीन का सीमांकन के लिए एसडीएम को आवेदन दिया था. उसके बाद जमीन की नपाई होने के बाद घरों पर लाल निशान और खूंटा गाड़े गए हैं. जिससे लोगों में डर का माहौल है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 29, 2025, 11:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल: डायमंट सिटी में गिराए जाएंगे मकान?
भोपाल: डायमंट सिटी में गिराए जाएंगे मकान?

Bhopal Diamond City: राजधानी भोपाल के अनंतपुरा कोकता इलाके की एक-दो कॉलोनियों के लोगों में काफी डर का माहौल है. बताया जा रहा है कि कई घरों में क्रॉस, राइट के लाल निशान लगाए गए हैं. इसके अलावा, जमीन पर खूटियां भी गाड़ी गईं हैं. ये सब निशान देखकर लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनके मकान को तोड़ न दिया जाए. मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार को गोविंदपुरा एसडीएम रवीश कुमार ने तीन तहसीलदार, तीन राजस्व निरीक्षकों और 11 पटवारी के साथ मिलकर जमीन नापी है. 

दरअसल, राजस्व विभाग की टीम ने पशुपालन विभाग की 99 एकड़ जमीन का सीमांकन किया है. उसके साथ-साथ टीम ने चिन्हांकन किया है. जिसके बाद से लोगों में काफी डर का माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं एसडीएम रवीश कुमार का कहना है कि पशुपालन विभाग की तरफ से आवेदन दिया गया है कि जिसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 65 एकड़ जमीन में रिसर्च सेंटर और एक चारागाह बनाया जाएगा. इसी वजह से आवंटित भूमि का नपाई की जाए. एसडीएम ने बताया कि एक सप्ताह में सीमांकन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी. 

सरकारी जमीन पर दर्जनों मकान 
जमीन की नपाई के बाद एक नया मामला सामने आया है. यहां की डायमंड कॉलोनी में बने दो से तीन मंजिला दर्जनों मकान सरकारी जमीन पर खड़े पाए गए हैं. इस खुलासे के बाद स्थानीय परिवारों में चिंता बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए घर गिरा दिए, तो वे खुले आसमान तले आ जाएंगे. मकान मालिकों का कहना है कि उन्होंने बिल्डर से सभी दस्तावेज चेक करने के बाद ही जमीन खरीदी थी और अब तो घर पर बैंक लोन की किश्तें भी चुकाई जा रही हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

विभाग ने एसडीएम को लिखा पत्र
वहीं पशुपालन विभाग की तरफ से एसडीएम को पत्र लिखा गया है कि उनकी जमीन पर कब्जा हो सकता है. इस लिए सीमांकन की मांग की है. वहीं जब प्रशासन की तरफ से जमीन की नपाई की गई और जांच की गई तब पता चला कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है. इसके बाद ही मछली परिवार समेत 20 लोगों को नोटिस जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि जमीन की नपाई के दौरान मौजूद रहना है. जब नपाई हो रही थी, तब मछली परिवार से जुड़े वकील पहुंचे, उन्होंने कहा कि इसमें मछली परिवार का कोई दखल नहीं है. उन्होंने लखित भी दिया. लेकिन इसके बाद नपाई के दौरान कई मकानों पर भी चिन्ह लगाए गए हैं. जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. 

चारागाह बनाने के लिए 65 एकड़ 
बता दें कि 1991 में पशुपालन विभाग को 99 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी. उस समय जमीन पर निस्तारण करने का अधिकार भी दे दिया गया था. उस समय पोल्ट्री रिसर्च फॉर्म और ऑफिस पहले ही बना दिया गया है. लेकिन अब रिसर्च सेंटर और एक चारागाह बनाने के लिए 65 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ी है. इस लिए पशुपालन विभाग की तरफ से एसडीएम को आवेदन किया गया है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal newsbhopal news in hindi

Trending news

bhopal news
डायमंट सिटी में गिराए जाएंगे मकान? घरों पर लाल निशान बनाकर गाड़े गए खूंटा
damoh news
बरसात में ऐसा तबाह हुआ दमोह-पन्ना स्टेट हाईवे का पुल, डीएम को भी मांगनी पड़ी माफी
mp news
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
indore girl news
7 दिन से बाद मिली श्रद्धा तिवारी केस में नया ट्विस्ट, घर वालों ने किया था टोटका
panna health news
पन्ना जिले में फैली रहस्यमयी बीमारी! 3 दिन में 5 लोगों की मौत से मचा हड़कंप
ujjain news
'चार बच्चे पैदा करो...', महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज का बयान
gwalior news
सिंधिया के गढ़ में सजेगा रीजनल टूरिज्म मंच, नेता से लेकर फिल्मी सितारे होंगे शामिल
mp news
थाने में अचानक गिरे कॉन्स्टेबल, मची अफरा-तफरी, साथी ने संकटमोचन बनकर बचाई जान
mp news
शराब पर फिर बोले पटवारी, कहा-MP में सबसे ज्यादा बिकने लगी, मंच से साधा निशाना
durg news
"भगवान को सबक सिखाना है!" परमात्मा से नाराज चोर ने मंदिरों को बनाया निशाना, फिर..
;