भोपाल: डायमंट सिटी में गिराए जाएंगे मकान? घरों पर लाल निशान बनाकर गाड़े गए खूंटा

Bhopal Diamond City: राजधानी भोपाल के अनंतपुरा कोकता इलाके की एक-दो कॉलोनियों के लोगों में काफी डर का माहौल है. बताया जा रहा है कि कई घरों में क्रॉस, राइट के लाल निशान लगाए गए हैं. इसके अलावा, जमीन पर खूटियां भी गाड़ी गईं हैं. ये सब निशान देखकर लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनके मकान को तोड़ न दिया जाए. मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार को गोविंदपुरा एसडीएम रवीश कुमार ने तीन तहसीलदार, तीन राजस्व निरीक्षकों और 11 पटवारी के साथ मिलकर जमीन नापी है.

दरअसल, राजस्व विभाग की टीम ने पशुपालन विभाग की 99 एकड़ जमीन का सीमांकन किया है. उसके साथ-साथ टीम ने चिन्हांकन किया है. जिसके बाद से लोगों में काफी डर का माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं एसडीएम रवीश कुमार का कहना है कि पशुपालन विभाग की तरफ से आवेदन दिया गया है कि जिसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 65 एकड़ जमीन में रिसर्च सेंटर और एक चारागाह बनाया जाएगा. इसी वजह से आवंटित भूमि का नपाई की जाए. एसडीएम ने बताया कि एक सप्ताह में सीमांकन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी.

सरकारी जमीन पर दर्जनों मकान

जमीन की नपाई के बाद एक नया मामला सामने आया है. यहां की डायमंड कॉलोनी में बने दो से तीन मंजिला दर्जनों मकान सरकारी जमीन पर खड़े पाए गए हैं. इस खुलासे के बाद स्थानीय परिवारों में चिंता बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए घर गिरा दिए, तो वे खुले आसमान तले आ जाएंगे. मकान मालिकों का कहना है कि उन्होंने बिल्डर से सभी दस्तावेज चेक करने के बाद ही जमीन खरीदी थी और अब तो घर पर बैंक लोन की किश्तें भी चुकाई जा रही हैं.

विभाग ने एसडीएम को लिखा पत्र

वहीं पशुपालन विभाग की तरफ से एसडीएम को पत्र लिखा गया है कि उनकी जमीन पर कब्जा हो सकता है. इस लिए सीमांकन की मांग की है. वहीं जब प्रशासन की तरफ से जमीन की नपाई की गई और जांच की गई तब पता चला कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है. इसके बाद ही मछली परिवार समेत 20 लोगों को नोटिस जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि जमीन की नपाई के दौरान मौजूद रहना है. जब नपाई हो रही थी, तब मछली परिवार से जुड़े वकील पहुंचे, उन्होंने कहा कि इसमें मछली परिवार का कोई दखल नहीं है. उन्होंने लखित भी दिया. लेकिन इसके बाद नपाई के दौरान कई मकानों पर भी चिन्ह लगाए गए हैं. जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है.

चारागाह बनाने के लिए 65 एकड़

बता दें कि 1991 में पशुपालन विभाग को 99 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी. उस समय जमीन पर निस्तारण करने का अधिकार भी दे दिया गया था. उस समय पोल्ट्री रिसर्च फॉर्म और ऑफिस पहले ही बना दिया गया है. लेकिन अब रिसर्च सेंटर और एक चारागाह बनाने के लिए 65 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ी है. इस लिए पशुपालन विभाग की तरफ से एसडीएम को आवेदन किया गया है.

