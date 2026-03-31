MP में TET को लेकर छिड़ा महाभारत, 1.50 लाख शिक्षकों ने सरकार को दी सीधी चेतावनी- अब लड़ाई आर-पार की होगी!

MP Teachers against TET: मध्य प्रदेश में TET परीक्षा को लेकर अब तक जंग छिड़ा हुआ है. ये बगावत कोई और नहीं बल्कि एमपी के टीचर कर रहे हैं. एमपी के शिक्षकों द्वारा TET अनिवार्यता के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है. 10-12 शिक्षा संगठन एक हुए हैं और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे चरणबद्ध प्रदर्शन करेंगे. शिक्षकों की मांग है कि TET अनिवार्यता को खत्म किया जाए.

शिक्षा संगठनों ने दी चेतावनी

मध्य प्रदेश में TET परीक्षा को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है. करीब 1.50 शिक्षक सड़कों पर उतरने की रणनीति बना चुके हैं. 10-12 शिक्षक संगठन एक हुए हैं जिन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो वे 8, 11 और 18 अप्रैल को चरणबद्ध तरीके से TET अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. शिक्षकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार लड़ाई आर-पार की होगी.

सरकार ने जल्दबाजी में लिया फैसला

शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार ने ये फैसला जल्दबाजी में लिया है. सिक्षकों का ये भी कहना है कि जिनकी भर्ती 'शिक्षा का अधिकार कानून 2009' के पहले हुई थी उन शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है. ऐसे शिक्षकों को TET परीक्षा देने की क्या जरूरत है? शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने इतने सालों से बच्चों को पढ़ाया है उनका भविष्य संवारा है तो अब हमें TET परीक्षा देने की जरूरत क्यों है? शिक्षक संगठनों का कहना है कि TET परीक्षा की बजाय उन्हें एक्सपीरियंस या फिर पुराने रिजल्ट के हिसाब से प्रमोशन मिलना चाहिए.

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वरिष्ठ शिक्षकों को नहीं देनी होगी TET परीक्षा

इन सब के बीच उन शिक्षकों को सहुलियत है जिन्हें सेवा में बस 5 साल बचे हैं. ऐसे वरिष्ठ शिक्षकों को TET परीक्षा देने पर छूट है वहीं अन्य शिक्षकों के लिए ये परीक्षा अनिवार्य किया गया है. इसी बात का तर्क देते हुए शिक्षक संगठनों ने कहा कि लंबे अनुभवों को नजरअंदाज नहीं किया जाए और TET अनिवार्यता वाले फैसले को वापस ले सरकार. बता दें कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी शिक्षक TET क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाएगा. वहीं शिक्षकों को तैयारी के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है.

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