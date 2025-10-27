Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में ई-बसें चलाने की तैयारियां तेज, इन इलाकों में बनेंगे डिपो, 2027 तक बड़ा लक्ष्य

Bhopal News: भोपाल शहर में नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, शहर में 100 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए नए हाईटेक डिपो तैयार किए जा रहे हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:06 PM IST
भोपाल में दौड़ेंगी नई ई-बसें
भोपाल में दौड़ेंगी नई ई-बसें

Bhopal Electric Bus: भोपाल शहर में नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होने वाली है, बताया जा रहा है कि पहले चरण में 100 नई बसें शहर की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं. शहर के संत हिरदाराम नगर यानि बैरागढ़ और कस्तूरबा नगर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए दो हाईटेक डिपो तैयार किए जा रहे हैं, जो ढाई एकड़ में बनेंगे, जिनका काम इसी हफ्ते से शुरू होगा, यहां बसों की चार्जिंग होगी, माना जा रहा है कि अप्रैल तक यह डिपो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और इनके माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों की पहली खैप भोपाल शहर को मिल जाएगी, जिसके बाद शहर में सड़कों पर नई बसों का संचालन शुरू होगा. 

भोपाल नई ई-बसें ही चलेगी 

भोपाल में आने वाले समय में केवल नई ई-बसों का ही संचालन किया जाएगा. इस समय बीसीएलएल 80 से भी कम बसों का संचालन कर रहा है, नई ई-बसे आने के बाद बेड़े का आकार दोगुना हो जाएगा. बताया जा रहा है कि सिर्फ संत हिरदाराम नगर और कस्तूरबा नगर ही नहीं, बल्कि आरिफ नगर और कोलार में भी दो और डिपो बनाए जाएंगे.आरिफ नगर डिपो बस स्टैंड के पास करीब 2 एकड़ में तैयार होगा, जबकि कोलार में जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है. क्योंकि चारों डिपो में लगभग 50-50 बसों की चार्जिंग और मेंटेनेंस की हाईटेक सुविधा होगी. 

ये भी पढे़ंः MP से गोवा का सफर होगा आसान, 28 अक्टूबर से मिलेगी डॉयरेक्ट फ्लाइट, जानिए टाइमिंग

बीसीएलएल को पहले प्रधानमंत्री बस योजना के तहत 100 बसें मिली थीं, अब इनकी संख्या में 95 और बसों का इजाफा होगा. सभी नई बसों का निर्माण धार जिले के पीथमपुर में किया जा रहा है. बीसीएलएल डिपो बनाकर निजी ऑपरेटरों को संचालन के लिए सौंपेगा. 

2027 की तैयारी 

बीसीएलएल ने भोपाल में 2013 में लो-फ्लोर बसों के साथ संचालन की शुरुआत की थी, उस समय शहर में 368 बसें चलती थीं, जबकि आज यह संख्या घटकर करीब 80 रह गई है. ज्यादातर बसें अब बंद हो चुकी है, खास बात यह है कि लक्ष्य है कि 2027 तक डीजल बसों को पूरी तरह बंद कर दिया जाए. इसके बाद भोपाल की सड़कों पर केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें ही दौड़ेंगी. यानि भोपाल की सड़कों पर केवल इलेक्ट्रिक बसों का ही संचालन किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः बिहार की तर्ज पर MP में होगा SIR सर्वे, आज रात से ही वोटर लिस्ट होगी फ्रीज

